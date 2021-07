– Se på dette. Det er mugg og råte, ødelagt alt som er.

Det er ikke akkurat søte og gode tider for jordbærbonde Eilev Mellerud på Nordre Sørum gård i Hole kommune.

Sittende på huk i åkeren bretter Mellerud til side stilker med trekoblede, rosettstilte blader. På plantene finner han ingen røde og innbydende jordbær.

Ingen god sommer for Eilev Mellerud. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Bærene som kommer til syne er i stedet innsunkne og grønnsvarte med et fint, hvitt skjegg.

– Det henger noen modne, fine bær her òg. Men du vet, det smaker råte av alt sammen, sukker en oppgitt Mellerud.

Åpnet for selvplukk

Han har forsøkt å gjøre det han kan for å redde jordbæravlingen. Da det ble klart at det ble vanskelig å hente inn sesongarbeidere fra utlandet, bestemte Mellerud seg for å bruke norsk ungdom i jordbæråkeren.

I et forsøk på å redde mer bær har gården også åpnet for drop in-selvplukk. Imidlertid har det bare berget fire tonn jordbær. Mellerud koster på seg en fattigmannstrøst:

– Folk er glade og fornøyde. De kommer seg ut og får hentet maten sin selv. Det er bra for alle, det.

Jordbærbonden har tapt 2,5 millioner kroner i omsetning – så langt. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg gremmes

Bonden disponerer 200 mål til å dyrke frem de dyprøde jordbærene som for så mange er selve smaken av sommer. Nå smaker de fordums sommer.

30 tonn jordbær er ødelagt. Én tredjedel av avlingen. Så langt.

– Halvparten av feltet er igjen, der har de ikke begynt å plukke. Spørsmålet er jo hvor mye av dét som går tapt, grubler Mellerud.

Under mer normale omstendigheter skulle drøyt 70 sesongarbeidere fra Bulgaria og Polen vært på plass i åkeren med sine kjappe fingerklyper. Ikke i år.

Kun 15 jordbærplukkere har meldt sin ankomst til Nordre Sørum gård i sommer. Innreiserestriksjoner og tungt byråkrati har ført til at de fleste valgte bort Norge.

– Jeg gremmes når jeg går her. Ugress og råtne bær. Nyplantet i fjor, skulle bli toppavling i år. Men ender opp med at alt råtner bort. Det er kaotisk, beskriver den ulykksalige jordbærbonden situasjonen.

Koronapandemien har ødelagt koronabærene. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Pløyer ned halve avlingen

Frem til nå mener jordbærbonden at han har tapt 2,5 millioner kroner i omsetning.

Halvparten av jordbærplantene blir nå pløyd ned. Resten får en ny sjanse neste sommer.

– Nå er det ett år som går fløyten her. Vi får håpe at neste år blir bedre, og at koronaen er mindre inntredende i arbeidsdagen vår, avslutter jordbærbonde Eilev Mellerud.