Prisene har skutt i været: Sliter med å få tak i ammunisjon

– Det kan nok bli for dyrt for mange, med den økningen vi ser. Det ser jo ikke ut til å stoppe heller, sier Thomas Krågtorp.

24-åringen fra Fredrikstad er både jeger og konkurranseskytter. Nå er det elgjakt som står i kalenderen.

Men det er langt fra enkelt å få tak i nok ammunisjon. Og prisene har skutt i været.

– Det er vanskelig. I tillegg har prisene økt opp mot 50 prosent. Når du driver med konkurranseskyting, er det stevner hele året. Det gjør at det blir dyrt å holde på.

Han forteller at han årlig fyrer av mellom fem og seks tusen skudd. Da merkes prisstigningen på lommeboka.

Høy militær etterspørsel

Ammunisjon ble mangelvare allerede under pandemien. Da ble det vanskelig å skaffe flere råvarer, som bly og fenghetter.

Samtidig var det globale transportutfordringer.

Så ble det krig i Europa.

Etterspørselen har eksplodert som følge av krigen i Ukraina, og det hjelper heller ikke at andre europeiske land ruster opp.

– Problemet er at man leverer materiell i en raskere takt enn industrien kan fylle på. Det blir til slutt en spagat, sa konsernsjef Morten Brandtzæg i våpenprodusenten Nammo til NRK i september.

– Må ta det jeg har

Daglig leder for Jaktia i Sarpsborg, Lars-Erik Holstad-Lilleng, bekrefter at lageret ikke er like velfylt som tidligere.

De mest populære kalibrene har de knapt hatt inne på lager i år. Skytterne kan ikke lenger velge og vrake.

Daglig leder Lars-Erik Holstad-Lilleng i butikken Jaktia, sier at kunden ikke kan velge og vrake blant ammunisjon. Foto: Sara Vilde SOlås/NRK

– Ofte er det sånn at kunden bare må ta det jeg faktisk har i hylla, sier Holstad-Lilleng.

– Når det er så stor militær etterspørsel, blir det mindre til det sivile markedet.

Mangelen går særlig ut over konkurranseskyttere, siden det er de som skyter mest.

Ingen tegn til bedring

– Jeg vil ikke krisemaksimere ennå. Men importørene sier de ikke ser noen tegn til bedring neste år, og det er noe vi må ta innover oss, sier Bjørn Harald Vik.

Vik er president i Norges Skytterforbund.

Bjørn Harald Vik, president i Norges Skytterforbund, sier at det ikke er noen tegn til bedring. Foto: Norges Skytterforbund

Han sier til NRK at det er mangel både på ladekomponenter og patroner, men understreker at det går tålig greit foreløpig.

I oktober pågår VM i rifle og pistol i Egypt. Der ble det norsk riflegull både søndag og mandag.

– De som er på det nivået skyter nok mellom 50 og 60.000 skudd i året. En gjennomsnittlig skytter vil jeg anta ligger på 3000-4000, sier Vik.

Kan føre til dårlig forberedte jegere

Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Markus Nagele, frykter de økte prisene.

Han tror dyrere ammunisjon kan føre til mindre skytetrening før jegerne tar med seg våpnene ut i skogen på jakt.

– Har du en rimelig ammunisjon så er det moro å dra på skytebane og benytte seg av muligheten. Men når skuddene koster 30–40 kroner er det ikke like aktuelt lenger, sier Nagele.

Tror neste år blir verre

Prisene i butikken i Sarpsborg har økt med mellom 20 og 50 prosent det siste året.

Lilleng forteller at det finnes kalibre de knapt nok har hatt på lager i år. Foto: Sara Vilde SOlås/NRK

Kjøpmannen tror ikke bransjen har vært igjennom det verste enda.

– Jeg vet det er mange importører som ikke tar imot ordre. De har nok med å levere det som allerede er bestilt, sier Holstad-Lilleng.

– Og jeg tror at neste år blir verre, at det blir vanskeligere for jegerne også.