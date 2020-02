– Vi må tørre å tenke det verste. Det trenger barna våre, at vi ser på alle muligheter for hvordan disse skadene har oppstått, sier spesialsykepleier Tone Emilie Spinnangr i Stine Sofies stiftelse til NRK.

Tone Emilie Spinnangr i Stine Sofies stiftelse mener det gjøres en god jobb i Norge for å avdekke vold mot barn. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Det er uenighet rundt diagnosen filleristing, såkalt shaken baby syndrome. Som NRK fortalte om i helgen, har fagmiljøer i Sverige og Norge ulike oppfatninger av diagnosen. I Sverige har ingen foreldre blitt dømt for dette de siste fire årene.

Debatten rundt diagnosen uroer Stine Sofies stiftelse, som jobber med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Må varsle raskt

En statlig, svensk utredning har konkludert med at forskningen på diagnosen er for dårlig,

– Vi er bekymret for at en slik rapport kan bidra til at helsepersonell kvier seg ekstra for å sende bekymringsmelding ved mistanke om barnemishandling. De kan frykte at grunnlaget for bekymringen er for dårlig, sier Spinnangr.

Hun roser jobben som gjøres i Norge for å avdekke saker om filleristing av barn.

– Det er viktig å huske på at helsepersonell skal melde fra om bekymringer raskt, slik at de som skal etterforske årsaken til skadene, kan komme tidlig i gang. Men disse spesialutdannede, tverrfaglige teamene kan ikke få gjort jobben sin, hvis ikke de får inn en melding som gjør det mulig å undersøke barnet, sier hun.

Ingen ytre skader

Filleristing av barn antas å kunne føre til hjerneblødning, øyebunnsblødning og hjerneskade.

Et samboerpar fra Ringerike som er siktet for å ha filleristet sin 11 uker gamle baby slik at hun døde av skadene, sier de er uskyldige. De mener det må finnes en annen medisinsk forklaring.

Rettsmedisineren fant ingen ytre skader på jenta, som brudd eller blåmerker.

Om foreldrenes versjon av saken er troverdig, skal sakkyndige leger nå ta stilling til. En av de sakkyndige er fra Sverige.

Konklusjonen kommer i mars.

Barns rettssikkerhet

Forsvarer for faren som er siktet i Ringerike-saken, advokat Jon Anders Hasle, mener det også er i både barnas og foreldrenes interesse at sakene blir grundig belyst.

Advokat Jon Anders Hasle er forsvarer for faren som er siktet for betydelig grov kroppsskade. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Jeg opplever ikke at det er noe motstridende mellom barnet og dem som er siktet i en sånn sak. Det er også barn som får en sånn diagnose og som overlever. Det er også et stort overgrep mot dem dersom deres foreldre skulle bli uskyldig dømt, sier Hasle.

– Oppsøk lege

På helsestasjonene jobbes det for å forebygge og avdekke vold mot de minste.

Elin Lunde Pettersen ble i fjor kåret til årets helsesykepleier og har jobbet mye med temaet.

– Vi har lagt oss på en linje sammen med Kripos. Hvis man har ristet barnet sitt, uavhengig av om man trodde at barnet var bevisstløs eller at man har ristet i sinne, så skal man oppsøke lege for å få undersøkt om det har skadet barnet, sier hun.

Helsestasjonene skal forebygge alle typer vold, ikke bare shaken baby syndrome, sier Pettersen.

– Vi skal hjelpe foreldre til å være den beste forelderen for barna sine, og vi fortsetter med den jobben uavhengig av diskusjonen som pågår, sier hun.

Foreldre må tåle å forsvare seg

Tall fra Kripos viser at det fra 2016–2018 ble meldt inn 30 saker om alvorlig vold mot spedbarn under åtte uker.

Spinnangr i Stine Sofies stiftelse påpeker at barns rett til å bli hørt, er det viktigste i disse sakene. Hvis ikke, kan konsekvensen bli at de blir sendt hjem til ny vold, sier hun.

– Vi kan ikke tåle at barn blir sendt hjem til voldelige, usikre hjem som er med på å skade dem for resten av livet, sier hun:

– Foreldre tåler å stå i den posisjonen at de må forsvare seg og legge frem sin sak. Barnet har ingen stemme ut, vi må være barnets stemme og undersøke nøye. Hva er det det står om i denne saken?