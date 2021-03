Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var bare snakk om timer fra å være helt oppegående til han døde, sier Frode Johansen fra Fredrikstad.

Faren var en av flere beboere som ble smittet under et større utbrudd på Glemmen sykehjem i januar.

I noen uker så det ut til å gå bra. De pårørende trodde han var på bedringens vei. Men i februar snudde det brått.

– Han var jo i form, så det var korona som knakk han. Det er ikke tvil om det. Det var grusomt hvor fort det gikk på slutten, sier Johansen.

Familien betalte begravelsen selv.

Først i etterkant har Johansen skjønt at han kunne søkt om å få den dekket av Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

NRK forklarer Hva har du krav på om du blir smittet på sykehus eller sykehjem? Bla videre Har du blitt smittet på sykehus? Dersom du blir koronasmittet mens du er innlagt på sykehus, kan du ha krav på å få dekket utgifter under sykdomsperioden. Erstatningen skal dekke blant annet inntektstap og varige mén. For å få erstatning må det være sannsynlig at smitten har oppstått på sykehus. Har du blitt smittet på sykehjem? Om man blir smittet på sykehjem, kan man også ha krav på erstatning. Erstatningen vil dekke utgifter man har hatt under sykdomsperioden. For å få erstatning må det være sannsynlig at smitten har oppstått på sykehjem. Har du mistet noen? Dersom du er pårørende til noen som har gått bort etter å ha blitt smittet på sykehjem eller sykehus, kan du ha krav på å få dekket utgifter til gravferd. Erstatningen kan også dekke tap av forsørger. Har du fått utsatt behandling? Pasienter har også fått utsatt planlagt behandling på sykehus under pandemien. Dersom du er en av dem, kan du ha krav på å få dekket utgifter knyttet til dette. Hatt korona? Her er reglene for deg Forrige kort Neste kort

Flere har søkt om erstatning

Siden pandemien kom til Norge har FHI blitt varslet om 234 utbrudd i norske helseinstitusjoner. Halvparten av disse har vært på sykehjem.

– Vi er i en krisesituasjon. Da er kanskje ikke det første man tenker på å søke erstatning. Så det er viktig at vi når ut til befolkningen med informasjon om hvilke krav de har, sier kommunikasjonssjef Øystein Solvang i NPE.

Kommunikasjonssjef Øystein Solvang i NPE sier det er viktig at folk er klar over rettighetene sine. Foto: Norsk pasientskadeerstatning

Siden desember har NPE mottatt 126 erstatningskrav i forbindelse med koronasmitte og dødsfall på sykehjem i Norge.

I samme tidsrom har de fått 29 erstatningskrav fra pasienter på sykehus som enten har vært smittet eller fått utsatt planlagte behandlinger. Pårørende har også søkt om erstatning etter dødsfall med koronasmitte.

Ifølge Solvang har helsepersonell plikt til å opplyse pasienter og pårørende om hvilke rettigheter man har.

– Vi har mye å bidra med

Før man søker om erstatning, kan man få råd og hjelp fra et pasientombud.

Marianne Eek er en av to pasientombud i Viken fylke. Hun sier at ved hennes kontor i Moss har de bare fått to henvendelser angående smitteutbrudd på sykehus og sykehjem under pandemien.

Pasientombud i Viken, avdeling Moss, Marianne Eek ønsker at flere skal ta kontakt med dem. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Samlet har de fått 50 henvendelser knyttet til koronavirus. Eek skulle ønske at flere tok kontakt.

– Jeg tror vi har mye å bidra med. Det er ikke lett for alle å navigere i den norske helsetjenesten, sier hun.

– Må se fremover

Etter at NRK tok kontakt med Frode Johansen og fortalte om muligheten for å søke erstatning, har han og broren snakket om å sende inn en søknad.

Frode Johansen vil søke om å få dekket utgiftene til farens begravelse. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Det har vært en tøff tid etter at faren gikk bort i februar. Han roser de som jobber på sykehjemmet der faren bodde.

– De er vanvittig hyggelige og flotte de menneskene som jobbet der. Vi fikk ikke fullrost dem nok. De var helt fantastiske mot oss, sier han.