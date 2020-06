Fra mandag blir det normal åpningstid på utestedene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Serveringsbransjen vil få noen dager til å forberede seg, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo går tilbake til normale skjenke- og åpningstider på utestedene fra mandag.

Fra lørdag 21. mars stengte byrådet tappekranene i hovedstaden. De ble åpnet igjen 6. mai, men da med begrenset åpningstid.

– Serveringsbransjen fortjener skryt for å ha håndtert dette på en god måte, sier han.

Byrådet vil ikke nøle med å stenge enkeltsteder som ikke følger reglene.

– Vi er glade for at Byrådet nå utvider skjenketidene i Oslo. Dette er sårt tiltrengt for næringen i Oslo, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.

– Sommersesongen er essensiell for serveringsstedenes omsetning, å gå tilbake til normale åpningstider vil bety svært mye, sier hun.

Hjemmekontor til august

– Det er rett og slett ikke plass på kollektivtransporten for at jobbreisen kan gå som normalt, sier byrådslederen.

Ruter har begrenset kapasitet på bussene sine, men ikke alle følger oppfordringen. Foto: Astri Husø / NRK

– Så lenge vi må leve med koronasmitte, kan vi ikke ha stappfulle båter, trikker og busser hver dag, sier Johansen.

Han mener mest mulig av plassen på kollektivnettet bør forbeholdes de som er avhengig av buss, t-bane og båt for å komme seg til jobb.

Samtidig opprettholder byrådet rådet om hjemmekontor til midten august.

– Jeg har stor forståelse for at man ønsker å komme tilbake, men smittevern må gå først. Det er ikke plass på kollektivtrafikken til at jobbreiser kan gå som normalt, sier Johansen.

Trengsel på bussene

Flere har benyttet finværet de siste ukene til å ta i bruk badeplasser i Oslo. Dette har ført til mer pågang på kollektivtransporten.

– At folk skal være ute og nyte det fine været har jeg full forståelse for. Samtidig er jeg bekymret for store ansamlinger på badestrendene, sier byrådslederen.

Samferdselsbyråd Arild Hermstad sier at det ikke blir satt inn noen nye tiltak på bussene:

– Hvis vi skal ha inn vektere på bussene så har ikke de hjemmel til å kaste folk av bussen. De skal veilede folk.

– Bussjåførene kan oppfordre gjennom høyttaleranlegget til å opprettholde smittevernreglene, men deres oppgave er å få folk fra a til b. Dette er definitivt en vanskelig situasjon, sier Hermstad.

Byrådslederen ber folk spre seg og benytte hele byen og oppsøke plasser der det ikke er trengsel.

Både VY, Ruter og ansatte der ber folk ta mer ansvar for å unngå smitte når de reiser kollektivt. Kommunikasjonssjef i VY sier de ikke kan late som de er smittevernpoliti.

Vil stanse smitte på sykehjem

Flere ansatte og beboere blir nå testet for smitte ved Furusethjemmet. Foto: ANDREAS DE BRITO JONASSEN / NRK

På onsdag kom beskjeden om at tre ansatte og en beboer ved Furusethjemmet i Oslo hadde fått påvist covid-19 smitte.

Som følge av virusutbruddet jobber sykehjemmet nå med smittesporing for å hindre at viruset skal spre seg videre på sykehjemmet.

– Vi gjør alt vi kan for at smitte ikke kommer inn på sykehjemmene våre, men vi er bekymra for hvert nye tilfelle, sier byrådslederen.