Flere er koronasmittet ved sykehjem i Oslo

Mandag denne uken gikk alarmen om smitte ved sykehjemmet i Oslo. En ansatt fikk påvist covid-19.

– Vi jobber med å finne ut hvordan denne medarbeideren har blitt smittet og hvilken personer medarbeideren har hatt kontakt med inne på sykehjemmet, sier Henrik Mevold, direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Som følge av virusutbruddet jobber sykehjemmet nå med smittesporing for å hindre at viruset skal spre seg videre på sykehjemmet.

– Det er fortsatt smitte i befolkningen i Oslo, som vil si at våre medarbeidere, også utsettes for en smitterisiko gjennom det livet de lever når de ikke er på jobb, sier Mevold.

De har nå isolert avdelingen hvor beboeren har testet positivt og alle beboere på samme avdeling blir testet.

De pårørende har blitt gitt informasjon av sykehjemmet.

– Det er viktig at pårørende som har vært på besøk den siste tiden er ekstra oppmerksomme på om de kan ha blitt smittet nå som vi vet at det er smitte inne på sykehjemmet, sier direktøren.

Jobber for å hindre at viruset spres

I begynnelsen av mai var det en periode uten nye smittetilfeller blant ansatte på sykehjemmene i Oslo kommune.

Men fra slutten av mai og i begynnelsen av juni har det dukket opp et par tilfeller av covid-19 blant sykehjemsansatte i Oslo kommune.

– Vi har veldig høy oppmerksomhet for å hindre at den smitten skal spre seg videre til kolleger og beboere. Derfor jobber man ut ifra faste prosedyrer når sånne ting skjer for at det sprer seg videre, sier Mevold.