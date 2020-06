Stappfulle busser og tog: Ber passasjerene ta mer ansvar

Forrige helg var det fulle tog på vei til Oslo fra Tønsberg. Og fulle busser mange steder.

Til tross for at veileder for smittevern for kollektivtrafikk sier at buss, trikk og tog anbefales å være halvfulle og passasjerer bør sitte på annethvert sete.

Sto over tog, men neste var også fullt

Jenny Hødnebø Duus skulle søndag ta toget fra Tønsberg til Oslo. Da hun skulle ta toget var det første toget som kom fullt.

-Følte jeg tok en risiko, sier Jenny Hødnebø Duus. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Jeg valgte å vente en time, det var også fullt. Så da valgte jeg å gå på likevel. Selv om jeg burde ventet på et nytt tog, sier hun.

Om bord på toget holdt folk seg til reglene om å sitte på annethvert sete, forteller hun, men de som ikke fikk sitteplass måtte stå.

Jenny Hødnebø Duus følte seg utrygg om bord i toget fra Tønsberg til Oslo sist søndag. Foto: Jenny Hødnebø Duus

– I kupeen jeg var i stod det 17 personer. Jeg syntes det var mye. Og jeg opplevde det som ubehagelig. Jeg følte jeg tok en risiko på det toget, sier Duus til NRK.

Etterlyser kontroll av fulle tog

Jenny Hødnebø Duus sier hun følte det var for avslappet om bord med tanke på at det pågår en koronaepidemi, og at hun også følte seg delaktig i å ikke ta ansvar selv. Hun skulle ønske det var bedre kontroll.

– Om vi passasjerer ikke tar ansvar selv, tenker jeg det bør finnes en måte å overholde det ansvaret. Jeg synes det burde vært signalisert at det er fullt, for eksempel at det blir sagt på høyttaler at toget er fullt eller noe. At det blir satt litt retningslinjer fra togselskapet, avslutter hun.

Var for fulle tog på Vestfoldbanen

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby bekrefter at Vy sist helg fikk meldinger om svært fulle tog på Vestfoldbanen. Det skapte utfordringer både for mannskapene i togene som skulle gå gjennom, og for passasjerene som sto for tett på ståplasser.

Han sier han er klar over at mange da føler seg litt utrygge, og at det blir en utfordring å overholde de regler og smitteveileder som er utgitt.

-Tenk deg litt om før du tar kollektivtrafikk, slik også myndighetene oppfordrer til sier Lundby. Foto: Tor René Stryger / NRK

Hvordan håndhever dere smittevernlederne da?

– Det er slik at det er hver enkelt borger som bidrar i denne nasjonale dugnaden. Slik at man må selv anse sin egen situasjon som trygg. Ellers må man gå av toget og søke andre transportformer eller ta neste tog, sier Lundeby.

Fulle tog særlig i helger

Ifølge Lundeby er det lite pågang på togene i den vanlige pendlertrafikken. Der har togene kun 30 prosent av normal trafikk, mens grensa er på 50 prosent. Men når det gjelder fritidstrafikken har den ifølge Lundeby gradvis økt. På enkelte avganger er det svært mange som vil være med.

– Det er mye folk midt på dagen, om kvelden, og i helger. Spesielt i helgene har det vært mye folk når det har vært pent vær, sier Lundeby

SJ Norge sier til NRK at de ikke har hatt store utfordringer på tog med plassreservasjon.

-Samfunnet åpner gradvis opp, og folk vil ut å bevege seg å reise mer så vi er spent på hvordan det blir, sier Simen Lockert Rohde. Foto: Trude Westby

– Der selges bare 50 prosent av kapasiteten. Men det har vært noen enkeltutfordringer på strekninger som ikke har plassreservasjon, sier Simen Lockert Rohde, sjef for servicepersonell i SJ Norge.

– Nå virker det som også pendlere skal innom jobben før ferien starter, legger han til.

Både Vy, SJ Norge og Ruter opplyser til NRK at de følger smittevernregler om å blokkere halvparten av setene.

Ruter bekymret

Ruter kjører buss, trikk og T-baner i hovedstaden. Også de merker at folk reiser mer nå. Passasjerene overholder i mindre grad anmodninger om å gå av å vente på neste avgang, og det er særlig utfordrende at avstanden mellom de stående ikke overholdes, opplyser de.

Ruter har begrensning på kapasiteten om bord, men mange bryter reglene. Foto: Astri Husø / NRK

Størst trengsel er det i tiden mellom 14-17.30 på hverdager. Reiserådet er å ikke reise med mindre du må.

– Vi er bekymret for at smitteverntiltakene i kollektivtrafikken overholdes i mindre grad enn for en måneds tid siden, siden kapasiteten er like begrenset, skriver pressevakt Øystein Dahl Johansen i en e-post til NRK.

Det blir kjørt med alle busser, trikker, T-baner og båter som er tilgjengelig. Ruter har også hatt vektere på Aker brygge, Huk og enkelte andre linjer, for å hjelpe kunder å holde avstand, men til tross for det har det vært tidvis kaotiske tilstander.

Folk oppfordres til å prøve å velge kortreiste reisemål som det er mulig å sykle og gå til.

Både Ruter, Vy og SJ opplyser også at de tydelig formidler reiseråd, tiltak og gjeldende retningslinjer for kollektivtrafikken til de reisende. De informerer om begrenset kapasitet via plakater, skjermer og høyttalere om bord.

Ønsker ny veileder kollektivtrafikk

I forrige uke ble veileder for luftfart endret. Krav om tomme midtseter på fly ble fjernet etter at luftfartsbransjen etterlyste en harmonisering med EUs veileder for luftfart. Nå håper togselskapene også at veiledeenr for kollektivtrafikken etterhvert blir endret.

– Vi håper selvfølgelig at retningslinjer for kollektivtrafikken følges opp av myndighetene, og at vi på ett tidspunkt kan få kjøre fulle tog sier Simen Lockert Rohde, sjef for servicepersonell SJ Norge.

Passasjerene må ta ansvar

Samferdselsdepartementet har ikke tro på at et strafferegime overfor busselskaper eller sjåfører vil avhjelpe situasjonen.

«Vi bør hjelpe dem og hverandre ved å ikke reise når vi ikke må, prøve å ikke reise i rushtiden, og fortsatt ha hjemmekontor hvis man kan», skriver de i en e-post til NRK.

Når det gjelder nye smittevern veileder fastholder departementet at å holde avstand i kollektivtrafikken er blant de viktigste tiltakene for å hindre smittespredning.