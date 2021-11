Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Flere kommuner etterspør nasjonale tiltak og hjelp til hvilket tiltaksnivå de bør legge seg på i regionen.

Det sier fylkeslegen i Oslo og Viken Helga Arianson til NRK. Hun er i tett dialog med FHI, helsedirektoratet og kommunene.

– Det er vanskelige vurderinger av hva som nå er forholdsmessige og rette tiltak ut over det som allerede er tilrådd, sier Arianson.

Helga Arianson er fylkeslege i Oslo og Viken. Foto: Ole Andreas Bø

– Vi avventer ny melding fra helseministeren, og sammen med FHI og Helsedirektoratet vi vil så snart som mulig, informere kommunene, sier Arianson.

Det er ikke kjent hvilke kommuner som ønsker nasjonale tiltak.

VG omtalte nyheten først.

Helseministeren bekymret

Helse- og omsorgsdepartementet reviderer nå koronastrategien. De jobber også med å vurdere nasjonale tiltak og konsekvenser av dem.

– På samme tid følger vi nøye med på smitten og sykehusinnleggelsene og presset på helsetjenesten i kommunene, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Hun er bekymret for smittesituasjonen og presset på helsetjenesten.

– Jeg har tett kontakt med kommunene og statsforvalterne om hvordan de opplever situasjonen. De har kommet med innspill som er viktige når vi skal vurdere mulige nasjonale tiltak, sier Kjerkol.

Helseminister Ingvild Kjerkol er bekymret for smittesituasjonen i flere kommuner nå. Foto: Torstein Bøe / NTB

Statsministeren skal redegjøre for Stortinget om håndteringen av koronapandemien tirsdag neste uke.

Innfører lokale tiltak

Smitten øker i mange kommuner på Østlandet. Flere kommuner har derfor innført lokale tiltak.

I Oslo er det igjen anbefalt å bruke munnbind, og massetesting av elever fortsetter.

I Oslo er det nå anbefalt å bruke munnbind på kollektivtransport og i butikker. Foto: Heiko Junge / NTB

Moss kommune anbefaler sine innbyggere blant annet å ha avstand til kolleger, og vurdere hjemmekontor.

I går bestemte Drammen, Lier, Asker og Bærum å innføre samlede smittevernråd.

Også Sarpsborg, Fredrikstad og Halden har gått sammen om tiltak.

Sykehusene ønsker tiltak

Sykehuset Østfold har nå flere pasienter enn de har senger. De vil ha nasjonale tiltak for å unngå høyere trykk.



Fagdirektøren frykter flere koronapasienter, mer smitte og økt sykefravær blant de ansatte.

– Det er veldig stort trykk på akuttmottak og på sengepostene, av også andre tilstander enn covid-19, sier Helge Stene-Johansen.

Akershus universitetssykehus vil at myndighetene skal innføre nasjonale tiltak. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På Ahus har det vært full trøkk på intensivavdelingen den siste tiden. Her har det vært ytret et sterkt ønske om strengere smitteverntiltak nasjonalt.

– Det er nedslående når man bare sier at man skal slutte å håndhilse, og at tiltak blir opp til kommunene å avgjøre. De har ikke vist at de evner å innføre smitteverntiltak som virker. Derfor trenger vi føringer fra helsemyndighetene på dette.

Det sier seksjonsoverlege og enhetsleder ved intensivavdelingen, Ole Kristian Fossum, til NRK.