Ahus-overlege om koronatiltakene: – Det er nedslående

– Det er nedslående når man bare sier at man skal slutte å håndhilse, og at tiltak blir opp til kommunene å avgjøre. De har ikke vist at de evner å innføre smitteverntiltak som virker. Derfor trenger vi føringer fra helsemyndighetene på dette.

Det sier seksjonsoverlege og enhetsleder ved intensivavdelingen på Ahus, Ole Kristian Fossum, til NRK.

I dag vedtok regjeringen en forskrift som gjør det mulig for kommuner med smittetiltak å ta koronasertifikatet i bruk.

Tidligere har regjeringen bedt kommunene vurdere om det er nødvendig å be folk bruke munnbind.

Men det er fortsatt helt opp til kommunene å avgjøre om de faktisk vil innføre disse tiltakene.

Sjefen for intensivavdelingen på Ahus, Ole Kristian Fossum, er misfornøyd med regjeringens smitteverntiltak. Foto: Privat

I dag opplyste Bergen kommune at de på eget initiativ innfører påbud om munnbind på offentlige steder der man ikke kan holde en meters avstand.

Fossum er ikke imponert over tiltakene regjeringen lanserte fredag.

– Helsemyndighetene vil ikke engang påby folk å bruke munnbind, sukker overlegen.

Koronasertifikat og oppfriskningsdoser

Mulige koronasertifikat, oppfriskningsdoser, strengere innreisekontroll og en oppfordring om å droppe håndtrykk var tiltak som regjeringen pekte på for å stanse koronasmitten på pressekonferansen i dag.

Samtidig er det registrert nesten 2.500 nye koronasmittede bare det siste døgnet.

Mens smitten stiger, har det vært knyttet stor spenning til hvor sterke tiltak helsemyndighetene ville bruke.

Svært presset kapasitet

Fossum sier det er fullt med pasienter på intensivavdelingen på Ahus nå.

Han ba i VG torsdag kveld om nasjonale tiltak.

Til NRK fredag gir han uttrykk for at han er svært bekymret, og sier at rs-pasienter, koronasmittede og andre pasientgrupper til sammen gjør at presset på sykehusene blir «veldig belastende».

– Hvis dette øker på nå, vet jeg ikke om vi klarer å opprettholde den behandlingen hver og en pasient fortjener. Vi har veldig lite å gå på, sier Fossum.

– Jeg kan ikke se at helsemyndighetene er klare over hvilken situasjon vi er i på sykehusene om dagen.

NRK har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en kommentar på uttalelsene til Ole Kristian Fossum.

Overlege Jon Henrik Laake er bekymret for intensivkapasiteten i Norge. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Bekymret for intensivkapasiteten

– Situasjonen er presset på sykehus flere steder i landet, sier overlege ved Rikshospitalet og leder i Norsk Anestesiologisk forening, Jon Henrik Laake, til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere konkret hva slags koronatiltak helsemyndighetene velger, men sier det er nødvendig med samfunnsmedisinske smitteverntiltak.

Laake sier på generelt grunnlag at han er bekymret for intensivkapasiteten.

Han er særlig bekymret for pasienter som får utsatt planlagte operasjoner på grunn av presset mot sykehusene nå.

– Hva viser denne situasjonen?

– Den viser at vi har et helsevesen som er rigget for en slags minimumsaktivitet. Det finnes ingen tilleggskapasitet i systemet. All beredskap baserer seg på at man rigger om sykehusene for å ta hånd om topper som en epidemi kan representere, sier Laake.

– Problemet med pandemien er at den er langt inne i sitt andre år. Det skaper en uholdbar situasjon for ganske mange andre pasienter, og det skaper en uholdbar belastning for de ansatte i helsetjenesten.