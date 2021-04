Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vet at mange har ofret mye under pandemien, men vi ber likevel russen om å følge de viktige smittevernrådene også i russetiden. Deres bidrag til lite smittespredning i russetiden kan bety mye for hvor raskt samfunnet kan åpnes opp igjen, sier avdelingsdirektør Line Vold.



FHI har utarbeidet følgene råd til russen:

Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene.

Hold god avstand til andre (minst 1 meter).

Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte. Bruk håndsprit før du deler ut russekort.

Ikke del flaske med andre.

Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.

Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning. For å ikke ha for mange nærkontakter, kan det være lurt å danne mindre, faste grupper som er sammen. For eksempel kan de som har buss sammen være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.

Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.

Last gjerne ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte.

Dersom det blir smittespredning i russekullet, kan det for eksempel medføre strengere tiltak på skolen eller i kommunen man bor i, forklarer Vold.

– Det kan også bli utfordrende å gjennomføre eksamen for de som eventuelt havner i karantene eller isolasjon, legger hun til.

FHI stenger døra for vaksinering av russen

– Russen kommer til å samles uansett, dessverre. Det er vanskelig å overstyre så mange ivrige ungdommer, sier Hannah Wettergreen.

Hun er russepresident ved Askim videregående skole i Indre Østfold. Med russetiden rett rundt hjørnet, skulle hun gjerne sett at russen ble prioritert i vaksinekøen.

– Jeg tror det ville hatt en positiv innvirkning på smittetallene.

Senest for to dager siden sa smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG at vaksinering av russen kunne være aktuelt for å styre smittespredningen i samfunnet.

Nå sier FHI til NRK at det ikke vil bli aktuelt før russetiden egentlig er over.

– Det blir neppe aktuelt, i alle fall ikke før 17. mai. Det er først når vi har vaksinert alle ned til 45 år at vi skal se på rekkefølgen for dem mellom 18 og 44 år, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Kommuneoverlege: – Skuffet

Indre Østfold kommune ba forrige uke statsforvalteren om lov til å vaksinere avgangselever i den videregående skolen, for å stanse smitte.

De ville bruke 550 vaksinedoser på russen, av de totalt 1700 dosene kommunen får neste uke.



Kommuneoverlege, Barbro Kvaal, er ikke overrasket over avgjørelsen til FHI.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet, bekrefter at det neppe blir aktuelt å vaksinere russen før 17. mai. Foto: Tor Erik Schrøder

– Det har vi vært forberedt på. Vi har fått signaler på at det ikke blir aktuelt, og det aksepterer vi. Da får vi bidra inn på en annen måte slik at russen får en fin og trygg feiring.





Hittil denne uken er det registrert 36 smittetilfeller i Indre Østfold. Kommunen er underlagt tiltaksnivå 5B, som vil gjelde til og med 9. mai.





– Det er klart man blir skuffet, når man selv synes man har gode ideer, og så får vi ikke den responsen vi håpet på, sier hun.

Vil teste regelmessig

Russetiden er utsatt flere steder i landet. I Indre Østfold har russen planlagt å starte feiringen litt forsinket 12. mai.

Uten vaksinering, planlegger nå kommunen regelmessig testing av russen. De ber også russen om å velge russeknuter som ikke bryter med smittevernet.

Russepresident Hannah Wettergreen er klar for reglemessig testing de neste ukene. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Russen er en gruppe som er godt informert og som er interessert i holde seg friske. Dersom én i russebilen blir smittet, må alle i bilen i karantene, sier Kvaal.

FHI anbefaler russen å følge med på lokale råd og regler før de starter noen arrangementer og festing.



– Dersom det først er en smittet person til stede, er smittefaren størst innendørs og i trange rom, og særlig når det er synging eller skriking, Vi håper det skal være lite korona i sommer, så kanskje russen heller skal ha det morsomt sammen da, sier Aavitsland.