– Planen er rett og slett å vente til vi får mer informasjon

Ruben Ehamparam er visepresident i Førde. Han har gjort russebussen klar for fest. Men fortsatt er det usikkert når feiringen starter.

– Vi håper selvsagt på det beste, som er at vi kan samle oss. I hvert fall at russen i Førde kan feire sammen.

Ehamparam har bussen med blant annet bussjef Josten Løvik. De er ennå usikre på om alle kan rulle samtidig.

– Vi lakkerer bussen og setter inn anlegget som planlagt. Om ikke alle kan samles, må vi dele oss opp. Da blir det eventuelt loddtrekning i gruppa, sier Løvik.

NRK har sjekket hvordan russetiden blir i store deler av landet. Løsningene er mange og varierte.

KLARE FOR RUSSETID: Jostein Løvik og Ruben Ehamparam er russ i Førde. Her er russebussen klar for feiringen. Foto: Synne Sørenes / NRK

Venter til nasjonaldagen

I Kristiansand og Ålesund er situasjonen lik i Førde, de vet ikke når de kan starte. Men et annet sted i landet, er planen nå klar.

– Vi er klare, sier Sivert August Wahlgren Leirbakk, som president i russens hovedstyre i Oslo.

Selv om det kiler i kroppen for å starte årets russefeiring, blir man likevel nødt til å smøre seg med litt mer tålmodighet. I hovedstaden har man bestemt seg for å starte feiringen 17. mai.

– Vi har funnet en tid der det er sannsynlig med lettelser i koronapandemien.

Plan A, B og C

– Det har vært veldig vanskelig å planlegge ting, sier Asdis Eva Omarsdottir

Hun er russepresident for hele Vestland, der man har forberedt seg på alle mulige scenarioer.

De har laget en plan a, b og c. Plan a er at russefeiringen starter 28. april.

– Jeg ser det ikke helt for meg. Så jeg håper på at vi utsetter, men det er ikke bare opp til meg.

Kommunelegen i Sunnfjord har også oppfordret til en utsettelse. Ryker plan a, legger man opp til å starte 14. mai. Ryker også den planen, blir det 1. juni.

– Vi vil jo bare ha en fin og trygg russetid. Jeg føler dette er en god løsning, for da får vi feiret den tiden det passer best.

FLERE PLANER: Russepresident i Vestland, Asdis Eva Omarsdottir, sier man har lagt opp til flere løsninger for å få feiret russetiden. Foto: Privat

Døpe eller ikke døpe?

I Trondheim har man bestemt seg for å starte russefeiringen natt til 1. mai. Russen på Tiller videregående skole tyvstarter likevel litt, for å gjennomføre russedåp.

– Vi skal ha dåpen vår 22. april, sier russepresident Stian Ramstad som er usikker på hvordan resten av russetiden blir.

På Trondheim katedralskole har man valgt å avlyse dåpen.

– Vi hadde planer om klassevis dåp i skolegården. Men det ble avlyst fordi det ikke er lov å samles flere enn 20 personer, sier russepresident Frida Stendahl Hagen.

Hun sier det ikke er lagt opp til noen stor feiring, men vil oppfordre til at folk kan møtes klassevis i små grupper. Stendahl Hagen syns situasjonen er kjedelig.

– Det er veldig kjipt og vanskelig. Russestyret syns det er vanskelig å vite hvordan vi skal kontrollere dette, for vi kan ikke være overalt og passe på.

DROPPER DÅPEN: Russepresident Frida Stendahl Hagen sier de velger å droppe russedåpen på grunn av smittevernregler. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Venter til juni

I Tromsø har man bestemt seg for å vente med russetiden til juni.

– Den blir forsinket som i fjor. Flere er da vaksinert og i fjor gikk smittetrenden ned den tiden. Karakterene er også satt.

Det sier Petter Emaus som er russepresident ved Tromsdalen videregående skole. Han sier russen i fjor også var godt fornøyd med hvordan de fikk gjennomført sin feiring.

– Det at vi får til en russetid, skal vi være glade for. Det finnes viktigere ting enn å feste, blant annet den situasjonen vi står i nå.

VENTER TIL JUNI: Gode tilbakemeldinger fra russen i fjor, gjør at Petter Emaus i samråd med andre russepresidenter har blitt enig om å utsette russetiden til juni. Foto: Maria Lebesbye

Bes om å droppe russedressene

Russefeiringen i Sarpsborg er foreløpig utsatt til 1. mai, men smittesituasjonen gjør at utsettelsen kan bli forlenget.

Byens russepresidenter, politiet, kommunen og fylkeskommunen har kommet frem til at all form for russefeiring er uønsket. Det inkluderer bruk av russedress, rulling og gjennomføring av knuteregler.

– Dette er en felles dugnad og alle må gjøre sin innsats for å bekjempe viruset, men det er klart at dette tærer på vår psykiske helse. Vi har ingen faste holdepunkter i hverdagen som gjør at det eneste trygge vi hadde var å se frem til en russefeiring, sier russepresidenten på St. Olav, Eline Biltvedt Brenne.

DROPP RUSSEDRESSEN: Russen i Sarpsborg oppfordres til å droppe russedressen enn så lenge. Det forteller russepresident ved St. Olav, Eline Biltvedt Brenne. Foto: Privat

I Kristiansund er også planen å starte russefeiringen 1. mai. Silje Holte, som er i russestyret ved Atlanten videregående, sier de er spent før russefeiringen.

– Vi er i en situasjon der restriksjonene forandrer seg hele tiden og masse kan skje på kort tid. Men vi håper at vi kan få en fin avslutning på videregående.

Natt til første er også planen i Haugesund.

– Alle skolene i fylket er enige om at vi skal ha de ulike festene og arrangementene klassevis. Da vil elevene hele tiden kun omgås folk i egen kohort, sier russepresident ved Haugesund toppidrettsgymnas, Jo Haukeland Liadal.

Håper på normal feiring

Selv om usikkerheten er stor de fleste steder i landet, finnes det unntak.

Russen i Vadsø i Øst-Finnmark starter allerede fredag og håper på en tilnærmet normal feiring. I samarbeid med kommunen har russestyret laget en plan for å få dette til.

Hele russekullet skal testes for korona ukentlig.

– Vi føler at det blir litt tryggere, og enklere å vite når det har skjedd smitte. Vi får litt bedre samvittighet ved å sjekke om det er korona i kullet regelmessig, sier russepresident Jenny Robertsen.