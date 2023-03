Espen står på dansegulvet på London Pub. Det er natten før pride-markeringen, der titusenvis skal feire skeives rettigheter.

Gatene skulle fylles med mennesker og regnbueflagg, for første gang etter pandemien.

Så går alt i svart.

Lager støttegruppe

Det er 8 måneder siden Espen ble skutt i hodet under terroren 25. juni. Han er fortsatt i rehabilitering etter skadene han fikk.

Med Espen har det etter forholdene gått bra.

– Men jeg er bekymret for at det sitter folk som ikke har fått hjelp med den psykiske påkjenningen som terroren har vært, sier han.

Nå har han, sammen med noen andre, tatt initiativ til å lage en støttegruppe for alle som ble berørt av terroren.

Inge Alexander Gjestvang er leder for foreningen FRI. Han sier det er viktig å få på plass en slik støttegruppe. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Sånne traumatiske hendelser setter seg i kroppen, og det gjør at man kan få veldig ulike reaksjoner når det har gått litt tid, sier Inge Alexander Gjestvang, leder for foreningen FRI. Foreningen arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

– Å få en konkret støttegruppe for de som er berørte etter terrorangrepet er veldig viktig. Vi så det etter 22. juli angrepet.

Rådførte med 22. juli støttegruppa

Espen og den nye støttegruppa har allerede vært i dialog med støttegruppa etter 22. juli-angrepet:

– Vi har rådet dem til å gå ut så bredt som mulig for å fange opp alle de berørte. Det kan være vanskelig, men jobben må gjøres, sier Lisbeth Kristine Røyneland, leder for den nasjonale støttegruppa etter den 22. juli.

Lisbeth Kristine Røyneland er leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Foto: Daphne Steketee

Det var de som anbefalte at 25. juni-angrepet også fikk etablert egen støttegruppe.

– Har man en talsperson eller støttegruppe med mange medlemmer, så er det lettere å få gjennomslag hos myndighetene. Det er mye lettere å bli hørt om de har én stemme, sier hun.

Og det også en av grunnene til å starte støttegruppa.

Å være en stemme som kan tale saken til de som er berørt av terroren.

– Det finnes mye læring av å høre på de som er berørt av en så dramatisk hendelse. Kanskje vi kan lære noe for å hindre at det skjer igjen, forklarer Espen Evjenth.

Han legger til:

– Det vil også komme et rettsoppgjør. Da kan det være til hjelp å ha en støttegruppe, sier han.

Ikke bare for skeive

Selv om terroren skjedde i Oslo, så var det besøkende der fra hele landet, både skeive og ikke-skeive.

Espen sier at han har vært bekymret for at det har vært forskjeller på hvordan ofrene har blitt fulgt opp, avhengig av hvor de bor.

– Vi ser at folk har hatt forskjellige erfaringer bare internt i Oslo blant bydelene, sier han.

Foreningen Fri mener støttegruppa er viktig å få på plass:

– Selv om dette skjedde under pride, så var det flere utesteder som ble rammet. Mange ble berørt, og ikke alle var en del av den skeive bevegelsen, sier Inge Alexander Gjestvang

Derfor er det også viktig for Evjenth å poengtere at støttegruppa er for alle, også for familie og pårørende til ofrene, både skeive og ikke-skeive.

For terroren angår alle, mener Espen.

– Terroren var et angrep på demokratiet, ytringsfriheten, og hele samfunnet vårt.