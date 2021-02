Hvorfor er ikke tenner en del av kroppen?

I Norge får alle under 18 år gratis tannlegebehandling. Etter dette må du betale fra egen lomme.

Det finnes enkelte unntak. Har du en sykdom, kan behandlingen falle under folketrygdens stønadsordning. Da får du dekket en del av regningen.

Men hva med Nikolai Ravn Aarskog?

Nikolai ble utsatt for en ulykke og fikk store skader på tennene. Han må betale store deler av tannlegeregningen selv.

Mener stønadsordningen må styrkes

Den norske tannlegeforeningen mener Nikolai illustrerer utfordringen med dagens tannhelsesystem.

– Vi har stor forståelse for at de som opplever skader som dette syns at dette er vanskelig og urettferdig. Hadde man skadet en annen del av kroppen, hadde man ikke måttet betale for behandling, sier Camilla Hansen Steinum.

Tannhelsetjenesten i Norge er todelt Ekspandér faktaboks Den Norske tannlegeforeningen forklarer her hvordan tannhelsetjenesten i Norge er organisert. Den offentlige tannhelsetjenesten har ansvaret for tannbehandling til prioriterte grupper, som barn og unge, personer med hjemmesykepleie eller på institusjon. Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. De 15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra Helfo er sjelden medisinsk tilstand leppe-kjeve-ganespalte svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling) periodontitt (tannkjøttsykdom) tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander) bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi) patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader) hyposalivasjon (munntørrhet) allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud) tannskade ved godkjent yrkesskade tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker) sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse) helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese) Utgiftene dekkes bare delvis.

Ifølge tannlegeforeningen klarer de fleste å betale for tannbehandlinger, men en del faller utenfor.

– Målet må være å utjevne sosial ulikhet i tannhelse slik at alle får tilgang til nødvendig tannbehandling. I dette tilfellet hadde pasienten oppsparte midler, og også forsikring, men det er ikke alle som har økonomi til å gjennomføre slik behandling, sier Hansen Steinum.

Camilla Hansen Steinum er president i Den norske tannlegeforeningen. Foto: Kristin Aksnes Foto: Kristin Aksnes

Tannlegeforeningen mener at folketrygdens stønadsordning må styrkes. De ønsker også en gjennomgang av hele stønadsordningen.

Ønsker rettferdig tannbehandling for alle

Terje Mikkelsen har jobbet som tannlege i nesten 50 år. Han driver en facebookgruppe der folk forteller om tannlegeregninger de ikke klarer å betale.

Gruppen har over 60.000 medlemmer.

– Det er bare å understreke det faktum, den tendensen og den holdningen vi har sett gjennom alle år, nemlig at tenner ikke er en del av kroppen, sier Mikkelsen.

Han har opplevd at pasienter ikke har råd til den tannbehandlingen de trenger. De samme historiene går igjen på Facebook.

Det Mikkelsen ønsker, er en rettferdig tannbehandling som alle har råd til.

Penger Nikolai Ravn Aarskog har satt av til bryllup, går nå til å dekke deler av tannlegeregningen. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

– Sykdommer i munnen, tenner og kjeve er en del av kroppen. Det kan stilles medisinske diagnoser. Hvorfor vil ikke dette kunne likestilles med en diagnose som et brudd i en arm, eller brudd i en fot, spør Mikkelsen.

Dette mener våre politikere

Det er politikerne som bestemmer hvordan tannhelsetjenesten skal organiseres og finansieres.

Bare Frp, Ap og SV mener tennene bør regnes som en del av kroppen.

– Fremskrittspartiet vil legge frem forslag og utfordrer Stortinget på dette torsdag. Alle personer som får tannskader som følge av ulykke, skal få dekket nødvendig behandling av dette, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NRK.

Dette mener partiene om tannhelse: