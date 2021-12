15.000 elever i Oslo går på skoler som bryter loven – Moyz (15) rister av kulde

Firmaet Mycoteam kommer på muggbefaring på skolen etter at skolen selv har meldt inn avvik på luftkvalitet og mugglukt. De finner mugg i de tre rommene som undersøkes, og kort tid senere blir disse stengt på dagen. Bydelen har tilsyn i slutten av måneden hvor de konkluderer med at luftkvaliteten og inneklimaet er for dårlig og at ingen har fulgt opp de kjente problemene.