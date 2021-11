Fant muggsopp på skole – både ansatte og elever har slitt med helsa

Hodepine, dårlig luft og mugg.

Det er realiteten ved mange norske skoler og offentlige bygg.

Og det ser ikke ut til å bli bedre – snarere tvert imot. Helsetilsynet har advart om at over 1000 skoler i Norge har for dårlig inneklima.

Fagfolk mener det kan bli veldig dyrt om problemet ikke tas tak i nå.

– Veldig bekymringsfullt

Østbyen skole har over mange år slitt med lekkasjer. I sommer ble det oppdaget muggsopp.

– Det er veldig bekymringsfullt, sier Anne Anvik.

Hun er mor til en ti år gammel jente på skolen. Hun sier hun raskt så sammenhenger mellom datterens stygge hoste og funnet av muggsopp.

Anne Anvik er mor til en elev ved Østbyen skole. Hun er bekymra for hvordan datteren hennes vil bli påvirka av muggsoppen på skolen. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Jeg har selv bodd i en leilighet med muggsopp og det ødela nesten lungene mine. Jeg er redd for at det samme skal skje med datteren min. Hun kan bli plaget med det resten av livet.

Tidlig i vår ble en av de ansatte på skolen sykemeldt. Da fikk de den første mistanken om at det kunne ha sammenheng med tilstanden skolebygget.

Slik så det ut da NRK besøkte Østbyen skole i september. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Vi er usikker på hvor lenge soppen har vært der. Mange ansatte har vært plaga med helsa, og er bekymra, sier verneombud ved skolen, Finn Kristoffersen.

– Vi har jobba i mange år med å få utbedra skolen. Den er veldig dårlig. Vi får ikke gitt barna det beste tilbudet.

160 milliarder for å komme på akseptabelt nivå

Sist uke ble det kjent at de frie inntektene til kommunene øker.

Støre-regjeringen går inn med 2,5 milliarder kroner mer neste år enn den forrige regjeringen foreslo.

I tillegg vil kommunene få 500.000 kroner i tilskudd per grunnskole, skriver Kommunal Rapport.

Rådgivende Ingeniørers Forening er organet som gir råd til kommunene om vedlikehold av offentlige bygg.

De etterlyser mer handling fra regjeringen for å ta igjen etterslepet.

Totalt er det snakk om 160 milliarder kroner for å nå det det de mener er et akseptabelt nivå.

Det går frem av 2021-utgaven av den toårige rapporten State of the Nation.

– Det som kanskje er enda verre, er at trenden er negativ. Fortsetter man på samme måte, vil etterslepet bare øke.

Det sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Liv Kari Hansteen er administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening. Foto: Nicolas Tourrenc / RIF

De mener tilskuddet på 500.000 kroner per grunnskole vil komme skoler i distriktene til gode, men de savner satsing på vedlikehold og rehabilitering av bygg.

– Vi finner veldig lite igjen på kommunale bygg i Hurdalsplattformen og nesten ingen ting på skoler, sier Hansteen.

– Bekymret over hastigheten

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Marius Chramer, besøkte selv Østbyen skole i september. De etterlyser direkte resultater av ordlyden i Hurdalsplattformen.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen skal «Gjennomføre «Veikart for universelt utformet nærskole» innen 2030, blant anna ved å gjeninnføre rentekompensasjonsordninga for skolebygg og svømmeanlegg.»

– Vi vil jo håpe at det vil komme gjennom forhandlingene med SV. Uansett vil den bare

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Marius Chramer. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

være et lite skritt i riktig retning, sier han til NRK.

Chramer sier at de regner med at den nye regjeringen mener alvor når de skriver det inn i Hurdalsplattformen.

– Men vi er jo bekymret over hastigheten og at nok et år går uten at man får dette på plass. Det haster.

Kommuneøkonomi i bunn

Bodø kommune sliter økonomisk og må spare flere hundre millioner kroner. Likevel mener ordføreren i kommunen, Ida Pinnerød at de nå er i gang med en storstilt satsing.

Et av prosjektene de har satset på er Aspåsen skole. Mandag ble den gjenåpnet etter vedlikehold. Også på denne skolen ble det gjort funn av mugg.

Under åpningen var statsminister Jonas Gahr Støre. Han har selv sett etterslepet på vedlikehold.

Muggsoppen i Østbyen skole ble oppdaget da et av arbeidsrommene til lærerne hadde en vannlekkasje. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Jeg har sett det på mange reiser, det må utbedres skole for skole. Denne skolen ble bygget på 60-tallet, nå er det kanskje den mest moderne skolen i verden.

Han legger ansvaret for vedlikehold av skolene hos kommunene. Men lover samtidig bedre kommuneøkonomi.

– I bunn ligger en bedre kommuneøkonomi. Vi klarer ikke å gjøre om åtte år med valg vi har vært uenige i på noen få uker, men kursen og retningen skal bli enda tydeligere.

Elevene ved Østbyen skole demonstrerte foran blant annet ordføreren for at kommunen skulle rette fokuset mot deres skole. Du trenger javascript for å se video. Elevene ved Østbyen skole demonstrerte foran blant annet ordføreren for at kommunen skulle rette fokuset mot deres skole.

Siste målinger i desember

Skolesjefen i Bodø kommune, Tore Tverbakk, sier de i 2015 erkjente at de må satse på skolebygg.

– Vi er opptatt av at vi skal ha gode bygg, og har gjort mye på skolebygg de siste årene. Det har vært et betydelig løft når det gjelder skolebygg i kommunen, sier Tverbakk.

Østbyen skole var på en prioriteringsliste for vedlikehold en periode, men nå har kommunen bestemt å først utrede om de skal rehabilitere, bygge nye eller flytte elevene til en annen skole.

Klasserommene som ble stengt da muggsoppen ble oppdaget hadde tydelige fuktskader. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Ifølge kontorleder i Forvaltning, Drift, vedlikehold og Utvikling, Jesper Brodersen i Bodø kommune ligger kommunen akseptabelt an.

– Men det er selvsagt enkelte bygg vi bør se nøyere på, sier Brodersen.

Verneombud ved Østbyen skole, Finn Kristoffersen, sier at de er glade kommunen var raske til å gjøre grep når muggsoppen først ble oppdaget.

I desember kommer de siste målingene som skal bekrefte at det ikke lenger er mugg på denne skolen.