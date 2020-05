Drapstiltalt i retten: – Vet ikke om det var meg

I over åtte timer satt den tiltalte 35-åringen i vitneboksen i Sarpsborg tingrett. Der fortalte han om oppveksten i Syria, flukten fra krig og flere alvorlige forhold politiet mener han er skyldig i.

Ifølge tiltalen skal han ha drept kona med over 40 knivstikk og øksehugg i romjula 2018. Hun hadde i tillegg over 50 knivrisp i huden.

Mannen ble pågrepet i familiens hjem i Sarpsborg etter at politiet fikk melding om et drap. Men på direkte spørsmål fra dommeren om det var han som drepte kona, svarte han:

– Jeg vet ikke om det var meg.

Startet med krangel

I retten forklarte mannen at han ikke følte seg bra i dagene før politiet fant kona hans død. Han hadde sovet dårlig, spist lite og følt seg utsatt for psykisk press. Han fortalte videre at han og kona hadde en høylytt krangel på drapsdagen.

– Det var en krangel. Det var skriking og slag. Vi sloss. Det handlet om ekteskapelige forhold mellom oss, fortalte han.

Statsadvokat Erik Marthinussen utenfor Sarpsborg tingrett. Det er satt av totalt ti dager til behandling av drapssaken. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Men da han ble spurt om hva som skjedde etter krangelen, gjentok han at han ikke visste om det var han som hadde drept henne.

Men hva husker du? spurte statsadvokat Erik Marthinussen

– Jeg husker at jeg kranglet med min kone, og nå er jeg tiltalt for å ha drept henne. Jeg har sett bilder av sårene hennes. Men hvor hun fikk sår og skader fra, det husker jeg ikke, svarte han.

Nektet plutselig å forklare seg

I tillegg til drapet på kona, er 35-åringen tiltalt for mishandling av barna, som ble vitner til drapet, og for uaktsomt drap på sin da fire måneder gamle sønn i februar 2017.

Flere ganger gjennom den åtte timer lange forklaringen ga mannen uttrykk for at han husker svært lite av hendelsene han er tiltalt for.

– Han har forklart seg etter beste evne og har prøvd å belyse saken, sier hans forsvarer Reidar Steinsvik til NRK.

Advokat Reidar Steinsvik er forsvarer for den drapstiltalte mannen. Foto: Petter Strøm / NRK

Mot slutten av dagen fortalte mannen plutselig at han ikke lenger ønsket å forklare seg om dagen kona ble drept.

– Jeg liker ikke å snakke om akkurat denne dagen. Og du sa at hvis jeg vil, så kan jeg la være å snakke om det, sa han til statsadvokat Erik Marthinussen.

Statsadvokaten måtte derfor lese opp hva 35-åringen hadde forklart i politiavhørene etter pågripelsen. For hvert spørsmål han stilte den tiltalte mannen, ble svaret det samme:

– Jeg vil ikke snakke mer om denne dagen.

Tilregnelighet blir et sentralt tema

I fjor sommer konkluderte to sakkyndige med at mannen var psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig. Men like før rettssaken startet, kom to andre sakkyndige til motsatt konklusjon.

Det sentrale spørsmålet i saken er derfor om mannen er strafferettslig tilregnelig.

Politiets krimteknikere på drapsåstedet i romjula 2018. Onsdag skal krimteknikerne forklare seg i retten. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Hans forsvarer Reidar Steinsvik stilte tirsdag en rekke spørsmål om mannens oppvekst, flukten fra Syria til Norge, hvordan han opplevde å sitte varetektsfengslet, og hvordan hans psykiske helse er.

– Dette har etter min oppfatning noe å si både for skyldspørsmålet og tilregneligheten, sa forsvareren.

Den tiltalte mannen forklarte at han har slitt med depresjoner etter at han kom til Norge fra Syria som flyktning i 2015, og at han har følt seg seg misforstått og utsatt for mye urettferdighet.