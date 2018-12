Drapssiktet fikk psykiatrisk hjelp i fengsel

Mannen i 30-årene ble fredag siktet for å ha drept kona i Sarpsborg. Da han i i 2017 satt i varetekt i en lengre periode, fikk han psykiatrisk oppfølging i fengselet.

Han har hele tiden nektet skyld for at sønnen døde. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen for drap på kona. Ifølge forsvarer Reidar Steinsvik skal han ikke avhøres av politiet før lørdag.



I kjennelsen fra Sarpsborg tingrett i mars 2017 kom det frem at mannen hadde helsemessige utfordringer etter flukt fra Syria og fra etableringen i Norge, samt etter dødsfallet til sin sønn.

Den siktede skal gjennom varetektsperioden ha vært under oppfølgning av psykiatrisk fagteam ved Oslo fengsel.

– Siktede opplyser at han sliter fysisk og psykisk i fengselet. Han orker ikke ta til seg mye mat, noe som har medført vekttap, svimmelhet mv. Siktede fremhever at han sliter med mange vonde tanker. Ettersom han ikke snakker norsk eller engelsk, er han dessuten i praksis isolert, skriver retten i en kjennelse.



Rådmannen i Sarpsborg kommune sier det ikke er riktig å gi ut opplysninger om hva kommunen gjorde forut for drapet etter at siktede ble sluppet ut av fengsel.

– Jeg kjenner ikke til saken godt nok nå. Det andre er at det ikke riktig å gå ut med opplysninger i en akuttfase i en slik situasjon, og det er snakk om helseopplysninger om enkeltpersoner som vi ikke kan gi ut, sier rådmann Unni Skaar.



Drapssiktet er tiltalt for uaktsomt drap på sønnen

Ville tilbake til Syria

Det var i midten av februar i fjor at mannen ble siktet for å ha forlatt barnet sitt i en hjelpeløs tilstand.



Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde uaktsomt drap. Ifølge tiltalen skal mannen ha forlatt sønnen i en badebalje med vann mens han selv gikk til et annet rom i boligen.

Mannen i 30-årene satt i en lengre periode i varetekt, noe som blant annet ble begrunnet med bevisforspillelse -og unndragelsesfare.

Politiet fryktet blant annet at den siktede ville flykte fra Norge ettersom han flere ganger siden han ble fengslet skal han gitt uttrykk for at han ønsket å reise tilbake til hjemlandet Syria.

Han ble løslatt fra varetekt i juni 2017, men mot daglig meldeplikt hos politiet og innlevering av passet.

Komplisert forhold til ektefelle

Ifølge en kjennelse fra Sarpsborg tingrett i mai 2017 hadde den siktede et komplisert forhold til den nå avdøde ektefellen.



Under forklaringen til politiet kom det frem at den siktede mannen hadde «kastet ut» sin kone den samme dagen sønnen omkom.

Da Borgarting lagmannsrett løslot mannen fra varetekt i juni 2017, la de til grunn at den drapssiktede mannen skulle flytte hjem til kona, som også ønsket en slik ordning.

– I tillegg er det usikkerhet knyttet til siktedes psykiske fungering i tiden forut for hendelsen. Siktede får oppfølgning av psykiatrisk fagteam i fengslet. Det synes imidlertid klart at fengslingen er svært belastende, slik også tingretten har lagt til grunn, skriver lagmannsretten i kjennelsen.