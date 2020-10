Det er duket for strømfest i vinter

– Sist uke hadde det allerede regnet mer i 2020 enn det gjorde gjennom hele 2018.

Det sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Nedbørsmengdene gjør at vannmagasinene i Norge nesten er helt fulle. Ved utgangen av forrige uke var fyllingsgraden hele 95 prosent.

Ann Myhrer Østenby er ikke overrasket over at kraftprisene nå er uvanlig lave. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Det er det høyeste NVE har målt i tilsvarende periode på 20 år. Østenby er derfor ikke overrasket over at årets kraftpriser er uvanlig lave.

– Med så lave kraftpriser som det er nå, vil det nok slå positivt ut for den jevne forbruker.

Forventer lav strømpris

Arnfinn Brede jobber ved avdeling for produksjon og planlegging i Glitre Energi i Drammen. Han ser også for seg lave strømpriser de neste ukene.

Årets vinter var betydelige varmere og våtere enn normalt. Mer vann førte til høyere energitilførsel. I tillegg bidro høye vintertemperaturer til et lavere strømforbruk.

Dette forklarer hvorfor vannmagasinene er fullere enn vanlig.

– Fulle vannmagasiner vil bidra til lave strømpriser for den alminnelige strømkunde, sier Brede.

Arnfinn Brede i Glitre Energi har også troen på lave strømpriser fremover. Foto: Glitre Energi

Han legger til at fulle magasiner fører til tvangskjøring for norske kraftprodusenter. Det er nemlig ikke mulig å spare på vannet til perioder med høyere strømforbruk og høyere priser.

– Fulle magasiner for øyeblikket kan likevel ikke garantere for billig strøm utover vinteren, sier Brede.

Hvis folk bruker mye strøm, tærer det på fyllingsgraden i magasinene.

– Dersom det blir en kald vinter, øker strømforbruket. Da går prisen naturligvis opp.

Tror ikke 2020 blir normalen

Brede tror ikke 2020 blir et normalår. Han ser ikke for seg like fulle vannmagasiner i de kommende årene.

I tillegg forventer han ikke like lave strømpriser som det har vært de siste månedene.

– Det kan være at klimaendringene vil bidra med noe, men vi ser ikke for oss at dette vil være den nye normalen for årene fremover, sier Brede.