I uke var fyllingsgraden i vannmagasinene i norske kraftverk på 50,1 prosent, viser en oversikt fra NVE.

Det er langt over medianen (44 prosent) og det høyeste nivået på dette tidspunktet på 15–20 år.

Vanligvis pleier det å være lav vannstand i vannmagasinene på denne tiden av året. Folk bruker mye strøm om vinteren og kraftselskapene prøver å gjøre plass til vannet som kommer når snøen smelter utover våren og forsommeren.

– NVE er i gang med en vårflomsanalyse som skal være ferdig i slutten av uke 13, sier direktør i Hydrologisk avdeling i NVE, Hege Hisdal. Foto: Stig Storheil / NVE

Mye regn i vinter og unormalt lavt strømforbruk, fordi det har vært varmere enn normalt, har ført til at situasjonen er helt annerledes nå.

Samtidig er det mange steder mye snø i fjellet, langt over det som er normalt.

– Det er uvanlig mye snø i fjellet. Vi må tilbake til år 2000 for å finne et år med like mye snø i tilførselsområdene til magasinene, sier direktør i Hydrologisk avdeling i NVE, Hege Hisdal, til NRK.

Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group sier at kombinasjonen kan gi problemer for kraftverkene

– Kraftverkene frykter at de ikke har nok plass i magasinene sine til snøen når den smelter, sier kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group.

Den blå linjen viser hvordan strømprisen har rast siden jul, mens de grå linjene viser hvordan markedet venter at prisene blir fremover. Tallene i grafen er hentet fra NordPool (historisk) og Nasdaq OMX (fremtidspriser). Foto: THEMA Consulting Group

Eksepsjonelt lave priser

Resultatet er at kraftprisene har falt til rundt 10 øre kilowattimen (i tillegg kommer nettleie og avgifter). Det er rundt en firedel av prisen på samme tid i fjor.

– Vått, vindfullt og varmt vær har dratt kraftprisen til eksepsjonelt lave nivåer. Vi har priser vi aldri har sett før i februar/mars og nesten aldri på sommeren, sier kraftanalytiker Rennesund.

I januar sa Rennesund til NRK at det kunne bli strømpriser ned mot null enkelte dager til sommeren. Nå tror han at de lave prisene kan vare lenge.

– Selv utover høsten, selv om det blir kaldere igjen enn det har vært i år, er det ventet eksepsjonelt lave priser for sesongen.

I tillegg til værforholdene, har o også koronaviruset de siste ukene kommet inn som en ekstra usikkerhetsfaktor.

Dersom epidemien fører til økonomiske nedgangstider, kan det redusere etterspørselen.

Allerede i dag har kraftforbruket gått ned i Italia på grunn av sykdommen.

– Det er vanskelig å overskue hvor lenge vi får lave kraftpriser. Hvor sterkt industrien blir påvirket av korona-pandemien, kan føre til at kraftprisen kan holde seg lavere lengre, fordi andre faktorer enn hydrologien drar kraftprisen nedover, sier Rennesund.

Mange steder i fjellet har opplevd store snømengder i vinter. På Haukeliseter fjellstue kom det halvannen til to meter snø på ett døgn. Foto: Håkon Aarthun / Haukeliseter fjellstue

Kan bli vårflom

I NVE ser man nå på om de store mengdene snø kan føre til flom til våren.

Direktoratet er nå i gang med en vårflomsanalyse som skal være ferdig i slutten av uke 13, altså mot slutten av mars.

– Hvis vi får normalt med nedbør fremover er det større sannsynlighet enn vanlig for en stor vårflom, sier Hege Hisdal.

Samtidig er det, i hvert fall i Sør-Norge, sjeldent at snøsmelting alene er nok til å skape en vårflom.