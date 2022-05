TikTok-profil Oda (22) føler seg misbrukt – skylder på Tinder

– Jeg synes det var veldig skremmende.

Oda Rikheim er fortvilet. På datingappen Tinder har en bruker dukket opp i hennes navn.

Profilen er merket med et blått ikon.

Et blått ikon skal varsle om at brukeren er ekte. Dette er den falske brukeren. Foto: Oda Rikheim/skjermbilde

Det betyr at brukeren er verifisert. Det skal være et tegn på at personen bak profilen er ekte.

Men det er ikke Rikheim som har opprettet den.

– Hvem er det som egentlig gjemmer seg bak? For alt jeg vet kan det være personer med farlige intensjoner, sier hun.

22-åringen fra Ski er et kjent ansikt på sosiale medier. På TikTok har hun flere hundre tusen følgere.

Sint på Tinder – men Tinder beklager ikke

De siste dagene har hun fått flere meldinger fra folk som tror de har matchet med henne.

– De tror jeg skal på date eller drikke kaffe med dem. Det er veldig synd at Tinder ikke har gjort en god nok jobb før de har godkjent brukeren, sier 22-åringen.

Ukjente som er klare for date har tatt kontakt med Rikheim på Instagram.

Hun er ikke sint på personen bak den falske brukeren.

– Men jeg er sint på Tinder for at det er mulig. Jeg skjønner det ikke.

For at en bruker skal kunne verifiseres må personen ta bilder av seg selv i sanntid. Disse sammenlignes med profilbilder som er lastet opp.

Tiktok-profil Oda Rikheim ber Tinder skjerpe seg og ta grep. Men Tinder velger å ikke beklage. Foto: Privat

Tinder bekrefter at den falske brukeren av Oda Rikheim nå er fjernet.

– Hvis brudd oppdages, vil teamet vårt gjennomgå manuelt for å bekrefte eller fjerne kontoen, sier Laura Wilkinson-Rea, kommunikasjonsdirektør for Tinder i Nord-Europa.

Hun vil ikke svare på hvorfor den falske brukeren har blitt verifisert.

– Vi oppfordrer alle som tror de blir etterlignet på appen til å kontakte supportteamet vårt slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak for å fjerne kontoen, sier Wilkinson-Rea.

Ber om forsiktighet

Det er ikke første og heller ikke siste gang en person vil oppleve et såkalt identitetstyveri, mener sosiale medier-ekspert.

– Derfor vil det alltid være interessant for noen å skade dette, enten for å leke med identiteten, eller for å svindle eller på andre måter oppnå noe, sier Thomas Wold, førsteamanuensis ved Nord universitet.

Førsteamanuensis ved Nord universitet, Thomas Wold. Foto: Jonas Schwarzwaelder / Nils Ditt

Han mener navnet ditt og troverdigheten din alltid vil være interessant for andre å tjene penger på. Nå ber han selskapene bak appene ta ansvar.

– De har et ansvar, og bør ta ansvaret. Når de gir et blått ikon som betyr verifisering, så skal den bety noe. Det burde være viktig for dem også, at folk kan stole på det, sier Wold.

Oda Rikheim bruker selv Tinder med en ekte bruker. Nå ber hun folk om å passe på.

– Mitt beste tips er å dobbeltsjekke og trippelsjekke at den personen du skriver med på Tinder er ekte. Vær forsiktig, sier Rikheim.