Daniel (20) hacket Telenor – så kom tilbudet om fast jobb

– Jeg elsker dette og brenner skikkelig for datasikkerhet.

Hver gang Daniel Christensen setter seg foran PC-en gjør han noe de fleste 20-åringer ikke gjør til vanlig.

– Jeg tester de ulike nettsidene ved at jeg prøver å ha hacke dem. Det er gøy å se hvor lite eller hvor god sikkerhet de har.

Hackeren er svært aktiv på TikTok. Der har han rundt 150.000 følgere. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

En kald novemberdag brøt han seg gjennom sikkerhetsmuren til landets største teleselskap.

– Jeg hacket Telenor og meldte inn en feil til dem. Hva feilen var kan jeg ikke fortelle om av sikkerhetsgrunner, sier han.

– Ganske sjokkerende

Kun få dager etter hackingen, fikk han en telefon fra selskapet. De ville gi han fast jobb som etisk hacker.

– Man må egentlig ha en bachelorgrad for å ha den jobben, men de valgte droppe kravet fordi jeg allerede hadde vist kunnskapen min, sier han.

Christensen forventet ikke tilbud fra et av Nordens største konsern. Han hacket dem kun for moro skyld.

– Det er ganske sjokkerende. Jeg hadde ikke forventet å få jobb innenfor sikkerhet nå.

Telenor er et mål for mange. Daglig trues selskapets sikkerhet. Fem ansatte etiske hackere jakter sikkerhetshull.

Vil ha mangfold i konsernet

Thea Undseth er avdelingsleder i Telenor, og sjefen til Christensen. Hun skryter av den unge mannen, selv om han mangler formell utdanning.

– Det er et godt bilde på at vi tenker mangfold når det gjelder rekruttering. Du må ikke ha høyere utdanning. Det er mange måter å få kunnskap på, på egen hånd, sier hun.

Thea Undseth, avdelingsleder i Telenor. Hun er stolt over å kunne gi Daniel Christensen jobb som etisk hacker – uten utdanning. Foto: Martin Fjellanger / Telenor

Undseth trekker frem hans tilstedeværelse på ulike sosiale plattformer, som for eksempel TikTok.

– Trusselaktørene er ikke like, og da er det viktig at våre etiske hackere også har mangfold. Han er til stede på sosiale medier og en viktig resurs for en ung brukergruppe.

På TikTok har Christensen rundt 150.000 følgere. Han bruker mye tid på plattformen. Målet er å øke kompetansen om IT-sikkerhet blant unge.

– Jeg synes vi har for lite kompetanse som samfunn, og gjør det jeg kan for å kjempe for bedre kunnskap, sier 20-åringen.

– For lite kompetanse

Tom Heine Nätt er førstelektor i datasikkerhet ved Høgskolen i Østfold. Han er enig i at ulike mennesker med ulik bakgrunn er viktig for bedriftene.

Historien til Daniel begeistrer Tom Heine Nätt. Han er førstelektor i datasikkerhet ved Høgskolen i Østfold, Foto: Høgskolen i Østfold

– Folk som på barnerommet har brukt YouTube og nettsider fra de var 16–17 år, kan ofte være flinkere i et spesielt område enn folk med en bredere IT-utdanning, sier han.

Han håper lignende historier får mer oppmerksomhet fremover.

– Disse historiene er ofte ikke så godt kjent. Bedriftene synes stort sett ikke det er kjempestas å fortelle høyt at noen har avslørt sikkerhetsfeil hos dem, sier Nätt.