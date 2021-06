Lan Marie Berg: – Et nytt byråd blir uten meg

Mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg ble vedtatt onsdag ettermiddag av bystyret i Oslo.

Etter bystyremøtet onsdag valgte Berg å holde et pressemøte hvor hun sa at hun ikke ønsker å sitte i et eventuelt nytt byråd.

– Jeg tar ansvar nå ved å si at jeg ikke er aktuell til et nytt byråd fordi jeg uansett skal drive valgkamp. Jeg sitter i et forretningsministerium, men håper det vil vare kort og at det kommer raskt på plass et nytt byråd.

Hun vurderte aldri å trekke seg for å unngå misitillit, sier hun.

Overrasket over Rødt

Berg var på pressetreffet tydelig på at hun mener mistillitsforslaget var helt grunnløst.

– Nå har det vært tredje gangen bystyret har varslet mistillitsforslag mot meg og det må jeg notere meg. Jeg har prøvd å gjøre min jobb så godt jeg kan, sier hun.

Selv om Berg takket bystyrepartiene, også Rødt, for samarbeidet, uttrykte hun tydelig skuffelse.

– Rødt har gått sammen med høyresiden om å kaste meg og byrådet. Det er dumt at byen er satt i en sånn situasjon, sier hun.

Byrådet går av

Byrådsleder Raymond Johansen hadde tidligere onsdag gjort det klart at om Berg må gå, går hele byrådet av.

Byrådet i Oslo går av etter at mistillitsforslaget mot MDGs byråd Lan Marie Berg fikk flertall. Du trenger javascript for å se video. Byrådet i Oslo går av etter at mistillitsforslaget mot MDGs byråd Lan Marie Berg fikk flertall.

Konsekvensen er at Oslo står uten byråd. Men Johansen skal lede et forretningsministerium fram til et nytt byråd er på plass.

Fra og med torsdag skal ordfører Marianne Borgen (SV) snakke med partiene for å prøve å stable på plass et nytt byråd.

– Det er ingen tidsbegrensning for når vi må ha nytt byråd på plass. Men jeg håper det kan skje ganske raskt, sier Borgen.

Oslo-ordfører Marianne Borgen syns situasjonen er trist. Foto: Anders Fehn / NRK

Johansen vil bli byrådsleder igjen

Selv om byrådet går av blir Johansen sittende som byens «leder». Han skal være sjef for et såkalt forretningsministerium. Og håper å bli byrådsleder på nytt:

– Min ambisjon er å danne nytt byråd utgått fra Ap, MDG og SV. Og fortsette et parlamentarisk samarbeid med Rødt, sier han.

Han sier at samarbeidet med Rødt har vært godt, og at hans ønske er at et nytt byråd skal samarbeide med dem videre til tross for mistilliten. Samtidig uttrykte han seg kritisk til utspillene fra politikere utenfor bystyret som har uttalt seg om saken - som MDGs partileder Une Bastholm.

Johansen sier også at han mente det var mest ryddig for hele byrådet å gå av, når det ble rettet mistillit mot én byråd. Han avviste også at han mente Berg hadde satt seg selv foran byrådet og burde ha gått.

– Jeg har stilt meg helt bak min byråd. Jeg er uenig i grunnlaget for mistillit.

– Burde gått selv

Etter møtet forsvarte Eivor Evenrud i Rødt deres avgjørelse. Partiet ble avgjørende for at mistilliten fikk flertall.

Hun har flere ganger sagt at Berg burde gå selv, og gjentok dette etter møtet:

– Jeg skjønte før møtet i dag at utfallet nok ville bli som det ble. Jeg håpet likevel at byråden selv ville gå av, og si at hun ikke var villig til å ofre hele byrådet for sin post, sier hun.

Berg svarte kontant på denne påstanden i sin pressekonferanse og påpekte at det er Rødt som har gått sammen med høyresiden om å kaste byrådet. Og dermed satt Oslo i en situasjon uten byråd.

Rødts Eivor Evenrud stemte for mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg onsdag. Foto: Anders Fehn / NRK

Men Rødts Evenrud mener det ikke blir politisk kaos i Oslo, og påpeker at pandemihåndteringa fortsetter som før, og at bystyret skal vedta revidert budsjett i møtet etterpå. Og det vil neppe bli borgerlig byråd, tror hun:

– Ordføreren skal snakke med alle partiene. Min oppfordring og mening er at flertallet er det samme, og jeg foretrekker at Raymond Johansen forsøker å danne nytt byråd, sier hun.

Høyre: – Uheldig

Høyre stemte også for mistillitsforslaget. Men gruppeleder Anne Haabeth Rygg sier hun mener situasjonen er trist:

– Vi håpet byråden skulle trekke seg, men det skjedde ikke, og byrådslederen har valgt å avtre med hele sitt byråd. Det er uheldig for byen i situasjonen vi er i med koronaen, det blir en småkaotisk situasjon, sier hun.

Høyre er det største partiet i bystyret i Oslo, og Rygg sier de er villige til å ta på seg byrådsansvaret. Men de erkjenner at det er lite trolig med noe borgerlig byråd og at flertallet i bystyret ikke tyder på at det blir Høyre-ledet byråd.