Vil kaste Lan Marie Berg

– Lan Marie Berg har ikke vår tillit, sier Camilla Wilhelmsen, gruppeleder i Frp.

Sammen med partiet Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) vil de onsdag kreve at miljøbyråden går av.

Årsaken er lovbrudd, manglende informasjon og sløsing i Energigjenvinningsetaten.

Det er Lan Marie Berg (MDG) som har ansvar for etaten.

De to partiene sier følgende er grunnlaget for mistillitsforslaget:

– Dersom dette hadde skjedd i det private næringsliv så er jeg ikke i tvil om at sjefen måtte gå, sier Wilhelmsen.

Bjørn Revil, gruppeleder for FNB, legger til:

– Det er bare flaks at det ikke har skjedd alvorlige ulykker når folk har måttet jobbe altfor lenge. Hvis ikke dette er grunnlag for mistillit, hva er det da?

– Handler dette egentlig om å bli kvitt en byråd som har sagt at hun elsker bomringen?

– Jeg tror hele byrådet elsker bomringen. Men flere av de andre byrådene fungerer greit i sine roller. Berg gjør absolutt ikke det, sier Revil.

Camilla Wilhelmsen er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Oslo bystyre. Foto: Vegar Erstad / NRK

Må ha tillit for å være byråd

Det har stormet rundt Lan Marie Berg og resten av byrådet i Oslo det siste året.

Totalt har NRK avdekket over en kvart million brudd på arbeidsmiljøloven i hele kommunen.

Byrådslederens egen gransking konkluderte med at over 32.000 brudd utgjorde en risiko for helse, miljø og sikkerhet.

For å være byråd i Oslo er Lan Marie Berg avhengig av tillit.

Dersom hun ikke har tillit, må hun gå av. Det skjer hvis forslaget om mistillit blir vedtatt med flertall i bystyret.

For at det skal skje, må også Venstre, Høyre, KrF og Rødt støtte forslaget.

De andre partiene må bestemme seg innen tre uker. Forslaget skal nemlig stemmes over i neste møte i bystyret.

Det skjer 9. desember.

Krever en beklagelse

– En byråd skal være åpen om informasjon, skikke vervet sitt på en ordentlig måte og bruke skattebetalernes penger fornuftig. Hvis ikke det er gjort etter boka, må bystyret vurdere om de fortsatt har tillit. Det skal Høyre gjøre de neste ukene, sier gruppeleder Øystein Sundelin.

– Hvorfor har ikke Høyre landet på en konklusjon ennå?

– Jeg avventer om byrådslederen eller Berg vil beklage. De er lov å gjøre feil, men da må man også beklage dem, sier Sundelin.

Venstres Hallstein Bjercke påpeker at flere byråder er ansvarlig for alle bruddene i kommunen.

– Tidligere byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) var svært ydmyk og tok kritikk under høringen tidligere i høst. Byråd Berg så ikke at hun kunne gjort noe annerledes. Hun tok ingen kritikk, sier han.

Venstres gruppeleder, Hallstein Bjercke, mener Lan Marie Berg burde ha tatt langt mer selvkritikk enn hun har gjort. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ble grillet under høring

I september ble det holdt en høring i Oslo rådhus. En høring er en offentlig utspørring av folkevalgte.

Et sentralt spørsmål var om Berg hadde informert bystyret godt nok.

– Jeg har hele veien vært opptatt av å få frem fakta og holde bystyret informert, svarte Berg.

Da hun skulle forklare hvorfor arbeidsmiljøloven ble brutt tusenvis av ganger pekte hun på etatene.

– Jeg legger til grunn at de følger gjeldende lover og regler. Og at de melder fra til meg dersom de har problemer med dette.

På spørsmål om informasjonen til bystyret svarte Berg:

– Jeg har informert korrekt i denne saken. Og dere har fått god informasjon om det jeg kunne dele.

Miljøbyråd Lan Marie Berg, sammen med Andreas Tveteraas, seksjonsleder for klima- og ressurser i Bergs byrådsavdeling, under høringen i Oslo rådhus. Foto: Vegar Erstad / NRK