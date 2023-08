At Oslo-valget ligger an til å bli en thriller har folk vi snakker med på gata fått med seg.

Kjell Sætre oppfordrer særlig unge til å bruke stemmeretten. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Jeg vil oppfordre alle unge til å ta muligheten og bruke stemmeretten sin, sier Kjell Sætre, som vi møter på Grønland.

Selv har han bestemt seg for å stemme på det partiet han som oftest har stemt på.

Delta i demokratiet

August Ramstad på Bislett er fortsatt i tvil.

August Ramstad mener det er viktig å delta i demokratiet. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Jeg har lest partiprogrammene til de to partiene det står mellom, men er litt usikker på kjernesakene.

At han skal stemme er han derimot sikker på.

– At det er jevnt viser jo bare at det er enda viktigere å stemme. Jeg syns jo alltid man skal delta i demokratiet hvis man har muligheten, sier Ramstad.

Borgerlig flertall

Hvis dagens meningsmåling hadde vært valg, ville Eirik Lae Solberg (H) kastet Raymond Johansen (Ap) ut av byrådslederkontoret i rådhusets østre tårn.

Anne Lindboe ville trolig inntatt ordførerkontoret i vestre tårn.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har 30 av 59 mandater i Oslo bystyre på Norstat-målingen.

Kristelig Folkeparti er ute av bystyret på målingen, men er nærmest å kapre et mandat. Det vil i så fall være på bekostning av MDG.

Partibarometer Oslo august 2023 Hva vil du stemme i kommunevalget? Sammenlignet med måling fra mai 2023. Parti Oppslutning Endring 33,8% H −0,8 16,2% AP +0,5 12,7% MDG +2,8 9,5% V +3,0 8,8% SV −3,7 6,5% R −0,6 6,2% FRP +1,7 2,1% SP +0,7 1,9% FP −0,8 1,1% KRF +0,6 0,5% INP −1,2 0,4% DEM −0,8 0,3% Andre −1,3 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 599 intervjuer gjort i perioden 14.8.23–18.8.23. Feilmarginer fra 0,5–4,6 pp. Kilde: Norstat

– For dårlig

Høyre går riktignok litt tilbake i forhold til mai-målingen, men er fortsatt mer enn dobbelt så store som erkerival Arbeiderpartiet.

Ap går fram et halvt prosentpoeng og får 16,2 prosents oppslutning.

– Det er for dårlig, konstaterer byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nærmer seg 10-tallet

Etter at flere målinger i det siste har vist at formtoppen kan være nådd for Høyre, er Eirik Lae Solberg smørblid over 33,8 prosent.

– Først og fremst er dette en veldig hyggelig måling for Høyre. Vi holder et høyt nivå, og vi ser at de andre borgerlige partiene Venstre og Fremskrittspartiet går markert fram, sier han.

Lae Solbergs nærmeste allierte i Oslo rådhus har enda større grunn til å glise.

Venstre nærmer seg 10-tallet og seiler inn i bystyresalen med en gruppe på seks.

– For oss i Venstre er dette strålende tall. Det blåser en liberal vind over Oslo nå, sier partiets gruppeleder og listetopp Hallstein Bjercke.

Mandatfordeling Oslo august 2023 Representanter i kommunestyret hvis målingen var valg. Sammenlignet med valgresultatet 2019. Parti Antall mandater Endring Høyre H 20 20 +5 Arbeiderpartiet AP 10 10 −2 Miljøpartiet De Grønne MDG 8 8 −1 Venstre V 6 6 +2 Sosialistisk Venstreparti SV 5 5 −1 Rødt R 4 4 0 Fremskrittspartiet FRP 4 4 +1 Senterpartiet SP 1 1 0 Folkets parti FP 1 1 −3 Kristelig Folkeparti KRF 0 0 −1 599 intervjuer gjort i perioden 14.8.23–18.8.23. Feilmarginer fra 1–4,6 pp. Kilde: Norstat

Venstres drømmebyråd

Men på ett punkt er de to uenige, nemlig hva som vil være det beste byrådet for Oslo.

– Vi har bare én plan, og det er et borgerlig flertall med Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet, sier Eirik Lae Solberg.

– Hvem skal i så fall sitte i byråd?

– Det er det altfor tidlig å si, men Høyre ønsker et bredest mulig borgerlig byråd.

Hallstein Bjercke og Venstre vil holde fløypartier unna makt, men kan bli avhengig av Fremskrittspartiet. Foto: Tom Balgaard/NRK

Hallstein Bjercke gir på sin side ikke slipp på Venstres drømmebyråd.

– Vi har sagt at det beste byrådet Oslo kan få, er et blågrønt byråd med Høyre og Venstre.

– Vi har også strukket ut en hånd til MDG. Da vil Oslo kunne få et flertallsbyråd, og vi slipper å ta hensyn til ytre høyre eller ytre venstre, som gir dårlige løsninger, sier han.

Uaktuelt for Høyre

Uaktuelt for Høyre, slår Eirik Lae Solberg fast.

– MDG har plassert seg tydelig på venstresiden i Oslo-politikken. De er for høyere eiendomsskatt, de er imot fritt skolevalg, og de er motstandere av private aktører som kan bistå i eldreomsorgen, sier han.

Lyspunkt for Frp

Hva så med Fremskrittspartiet? Oslo Frp er milevis unna oppslutningen fra glansdagene.

Magnus Birkelund og Frp kan glede seg over en viss framgang. Foto: Rolf Petter Olaisen

Men 6,2 prosent er bedre enn forrige valg for et parti som i perioden har vært preget av fløystrid, eksklusjoner og kaos.

– Det er gledelig å se at all den harde jobbingen som hele Oslo Frp gjør i kampen for mer i frihet i hverdagen, gir resultater, sier partiets nye frontfigur Magnus Birkelund.

– Tre uker på oss

På rødgrønn side er sjefen sjøl smertelig klar over at Arbeiderpartiets velkjente valgkampmaskineri har en jobb å gjøre.

– Vi har tre uker på oss. Det er nå man har oppdaget at det er et kommunevalg, Hverken Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg står på valg, sier Raymond Johansen.

Raymond Johansen mener Oslo står foran et viktig veivalg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Byrådslederen sier at de skal ut og fortelle velgerne at det er mye som står på spill.

– Det står mellom de som går inn for skattekutt. Og vi som går inn for fortsatt velferd, ikke minst på eldreomsorgen.

Årsbeste for MDG

Blant Aps byrådsvenner går SV mest tilbake av alle partier i målingen. Miljøpartiet De Grønne går mest fram sammen med Venstre.

– Dette er årsbeste måling for MDG, sier listetopp Sirin Stav om 12,7 prosent.

– Jeg tror folk får med seg at vi er garantisten for en sosial, grønn og omfordelende miljøpolitikk, sier hun.

Sirin Stav og MDG får en oppslutning midt mellom 2015-resultatet og brakvalget i 2019. Foto: Bård Nafstad / NRK

Hun benytter samtidig anledningen til nok en gang å avvise Venstres blågrønne drømmebyråd.

– Men vi snakker gjerne med Venstre og inviterer dem over på vår grønne gren framfor at de danner en allianse med eksosgrå partier på ytre fløy.

– Jeg håper virkelig at de ikke foretrekker Frp framfor å samarbeide med MDG, Ap og SV, sier Sirin Stav.

SV-fall

SV har svevd høyt på Oslo-målingene, men faller på denne til 8,8 prosent.

Med den markerte framgangen til de erklærte miljøpartiene Venstre og MDG, er det naturlig å spørre om de grønne velgerne svikter SV.

Listetopp og leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, sier dette:

– SV er partiet for deg hvis du vil ha kutt i både forskjeller og utslipp, samtidig som du holder Høyre unna makten.

– Nå har vi hatt flere veldig gode målinger og så denne som er mindre god. Sannheten ligger nok et sted midt imellom, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Folkets Parti

Størst usikkerhet er det knyttet til Folkets Partis ene mandat. Her er forklaringen: