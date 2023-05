Ekspert om ny Oslo-måling: – Noe i nærheten av en katastrofe for Ap

– Dette er jo et forferdelig resultat for Arbeiderpartiet, sier valg-analytiker Svein Tore Marthinsen.

Partiet er nede i 15,7 prosent på NRKs måling fra mai.

Og hvis målinga slår til, kan det bli politisk kaos i Oslo etter valget:

Det rødgrønne flertallet er borte. Og bitte små partier kan avgjøre valget.

Ap kan bli valgtaper

– Det er en altfor dårlig måling for Oslo Arbeiderparti, erkjenner byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han har ingen grunn til å være fornøyd med den ferskeste målinga fra Oslo.

15,7 prosent er den laveste oppslutninga til Ap noensinne på NRKs målinger.

Og langt under valgresultatet fra 2019 - som var partiets dårligste.

– Nå skal vi jobbe steinhardt fram mot den eneste målinga som betyr noe. Den som er 11. september, sier Johansen.

Altså valgdagen.

Men det er langt fram dit. Også opp til 2019-resultatet, påpeker Marthinsen. Han har analysert valg for NRK i mange år.

– Og skulle man havne på dette resultatet her, så er det noe i nærheten av en katastrofe for Oslo Arbeiderparti.

Partibarometer Oslo mai 2023 Hva vil du stemme i kommunevalget? Sammenlignet med valget 2019. Parti Oppslutning Endring 34,6% Høyre H +9,2 15,7% Arbeiderpartiet AP −4,3 12,5% Sosialistisk Venstreparti SV +3,4 9,9% Miljøpartiet De Grønne MDG −5,4 7,1% Rødt R −0,1 6,7% Venstre V +0,9 4,5% Fremskrittspartiet FRP −0,8 2,7% Folkets parti FP −3,1 1,7% Industri- og næringspartiet INP +1,7 1,4% Senterpartiet SP −0,8 1,2% Norgesdemokratene DEM +0,9 0,5% Kristelig Folkeparti KRF −1,2 1,6% Andre Andre −0,4 600 intervjuer gjort i perioden 9.5.23–12.5.23. Feilmarginer fra 0,6–4,6 pp. Kilde: Norstat

Dyrevelferd og eldreomsorg

Venninnene Mina Berg (26) og Mari Nicolaysen (25) skal begge bruke stemmeretten sin ved høstens valg.

Begge sier de heller mot den røde siden av politikken.

– Jeg er opptatt av dyrevelferd. Eldreomsorg. Det er liksom mine hjertesaker, sier Mina.

– Det er viktig. Og miljø, sier Mari.

Venninnene Mina (til venstre) og Mari skal stemme til høsten. Selv om Mina syns politikere ofte lover mye, men at det blir liten endring. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Men de er likevel åpne for at det kan være lurt med en endring i hvem som styrer.

– Jeg er usikker. Men det kan hende det er bra å få inn noen andre som har et annet syn på ting, svarer Mina.

Og det ser det ut til at mange i Oslo mener.

For målinga viser at byrådet kan miste flertallet.

Klart for skifte?

Høyre er den store vinneren i NRKs Oslo-måling - med nesten 35 prosent av stemmene.

De er mer enn dobbelt så store som Ap på målinga.

– Det er veldig hyggelig, sier Høyres førstekandidat Eirik Lae Solberg.

Høyres Eirik Lae Solberg smiler bredt når han får se tallene fra NRKs mai-måling. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Sammen med Fremskrittspartiet (Frp) har de 40 prosent av stemmene. Det er mer enn dagens byrådspartier får til sammen.

Solberg ser på målinga som et tydelig signal om at velgerne ønsker en ny retning for byen og et nytt flertall.



– Så dette er en skikkelig inspirasjon for oss i månedene fram mot valget, sier han.

Mandatfordeling Oslo mai 2023 Representanter i kommunestyret hvis målingen var valg. Sammenlignet med valgresultatet 2019. Parti Antall mandater Endring Høyre H 21 21 +6 Arbeiderpartiet AP 9 9 −3 Sosialistisk Venstreparti SV 7 7 +1 Miljøpartiet De Grønne MDG 6 6 −3 Rødt R 4 4 0 Venstre V 4 4 0 Fremskrittspartiet FRP 3 3 0 Folkets parti FP 2 2 −2 Senterpartiet SP 1 1 0 Norgesdemokratene DEM 1 1 +1 Industri- og næringspartiet INP 1 1 +1 Kristelig Folkeparti KRF 0 0 −1 600 intervjuer gjort i perioden 9.5.23–12.5.23. Feilmarginer fra 0,6–4,6 pp. Kilde: Norstat

MDG-fall

Det er ikke bare Ap som faller på NRKs måling.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) mister en tredjedel av stemmene de fikk for fire år siden.

– Da gjorde de et brakvalg. Det skal noe til å gjenskape det i en situasjon der folk er mer opptatt av økonomi enn miljø, tror Marthinsen.

Lan Marie Berg og Miljøpartiet jubla for rekordvalg i 2019. Nå går de tilbake. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Byrådspartner Sosialistisk Venstreparti (SV) går fram, og støtteparti Rødt holder seg stabile.

Men det er ikke nok til å redde Raymonds byråd.

– Denne målinga viser at det er veldig åpent i Oslo. Det kan bikke begge veier, sier valgforsker Marthinsen.

Småpartier og Frp-bråk

Men - selv om Ap har mista flertallet sitt, blir ikke jobben lett for Høyres Solberg.

Frp, som Høyre må ha med på laget, går ned sammenligna med valget i NRKs måling.

– De burde gjorde det bedre. Og klart, internt bråk, som det har vært mye av i Oslo Frp, er ikke veien å gi hvis man vil løfte partiet, sier Marthinsen.

For målinga er gjort etter at det ble kjent at Frps førstekandidat hadde trakassert og trua journalister på et nachspiel.

Partimåling for Oslo mai 2023 Ekspandér faktaboks Målinga er gjennomført av Norstat på vegne av NRK. Svarene er henta inn i perioden 9.-12. mai 2023. 600 personer i Oslo er spurt. Feilmarginen strekker seg fra 0,6 prosent for det minste partiet i målinga (Kristelig Folkeparti) til 4,6 prosent for det største, Høyre. Det betyr at den reelle oppslutninga til Høyre kan være opptil 4,6 prosentpoeng høyere eller lavere enn tallene viser. Feilmarginen er et uttrykk for at målinger aldri er helt presise siden det ikke er så stort antall som er spurt. Men samtidig er byråene vant til å vurdere hva som er sannsynlig ut fra tidligere resultater og målinger. Folkets Parti, tidligere kalt Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), er vekta opp i målinga.

Det holder heller ikke for Høyre med støtte fra Frp. De trenger støtte fra Venstre - og flere små partier:

Ifølge målinga får både Norgesdemokratene (Ndem) og Industri- og næringspartiet (Inp) inn en representant i bystyret.

Mens Folkets Parti, tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger (Fnb), kan få to.

Disse småpartiene kan ende med å avgjøre hvem som skal styre byen.

Marthinsen tror likevel at det blir Høyre, med Eirik Lae Solberg som byrådsleder, som vil ta makta.

– Skulle jeg satt pengene et sted i dag, så ville jeg satt dem på Lae Solberg. Jeg vil gi ham cirka 55 prosent sjanse til å bli den neste byrådslederen i Oslo.