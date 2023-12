Bane Nor skal skifte strømledning i Blixtunnelen

Det skriver Bane Nor i en pressemelding.

Togstrekningen har hatt flere utfordringer etter at den åpnet for litt over ett år siden.

Det største problemet er vannlekkasjer.

I mai røk en strømkabel, falt ned og kom i kontakt med toget. Toget ble stående fast i tunnelen i flere timer.

Prioriterer rushtrafikken

Planen er å stenge ett tunnelløp av gangen, mens det andre tunnelløpet er åpent for trafikk

– Dette er spesielt viktig med tanke på rushtrafikken, forklarer utbyggingsdirektør Bettina Sandvin.

Bettina Sandvin er utbyggingsdirektør i Bane Nor. Foto: Aksel Jermstad / Bane NOR

Rushtrafikken kommer til å gå tilnærmet som normalt i det ene tunnelløpet.

Togene skal kjøre gjennom Blixtunnelen fra Ski til Oslo S i morgenrushet, og fra Oslo S til Ski i ettermiddagsrushet.

Togene i motsatt retning kjører på Østfoldbanens lokale linje. Reisetiden blir derfor forlenget med 15 til 20 minutter.

Bytter ut strømledningene

Togene som kjører gjennom Follobanens tunnel, får i dag strøm fra aluminiumsliner i taket av tunnelen.

På grunn av vannlekkasjer har det dryppet alkalisk vann på disse ledningene. Det har ført til problemer i tunnelen.

– For å bedre strømforsyningen og redusere risikoen for at dette skjer igjen, er det nødvendig å bytte strømlinene til kobberliner, og forenkle strømforsyningsanlegget, sier Sandvin.

Nå leter Bane Nor etter en entreprenør som kan bistå i arbeidet.

Planen er at arbeidet skal starte i løpet av våren. Da ferdigstilles det i løpet av 2024.