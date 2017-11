– Jesus reddet pasienten

I forrige uke publiserte den omstridte Visjon Norge-predikanten et innlegg på Facebook. Der hevder han at en mann som var lagt i kunstig koma etter et lårbensbrudd, plutselig ble helbredet.

«En halvtime etter på, fikk legene sjokk og alt bedret seg. Idag er han oppe, å går fullstendig helbredet. (mannens navn) var dødsdømt, å oppgitt av legene, er fullstendig frisk.»

Ifølge Hanvold skjedde alt dette etter at han og hans kona ba for mannen ved sykesengen.

Foto: Skjermdump Facebook

– Stemmer ikke

Mannens stedatter har reagert kraftig på Hanvolds påstander.

– Min stefar er slett ikke frisk. Han var dårlig lenge etter at Hanvold var på sykehuset, og er fortsatt på rehabilitering, forteller hun til NRK.

Stedatteren mener TV-pastoren nå forsøker å ta æren for den innsatsen legene har gjort.

– Det er legene som har gjort ham frisk. Hadde ikke stefaren min fått den behandlingen han fikk, hadde han ikke vært her i dag, sier hun.

Ingen ved Kongsbergs sykehus ønsker å uttale seg om saken på bakgrunn av taushetsplikten.

– Ble utnyttet

Ifølge stedatteren skal flere av hennes søsken også ha reagert på Hanvolds påstander om at stefaren ble helbredet.

Det var mannens kone som tok kontakt med Hanvold, da ektemannen ble alvorlig syk. Stedatteren mener Hanvold har utnyttet en person som var i en sårbar posisjon.

– Min mor ble veldig bekymret da stefaren min ble syk. Jeg føler at hun ble utnyttet av Hanvold. Det synes jeg ikke noe om. Dette har gått veldig inn på meg, sier hun.

– Djevelens verk

Stedatteren kommenterte selv på predikantens facebookside, og kritiserte Hanvolds påstander. Det skal ha fått Hanvold til å reagere.

– Han fortalte til min mor at det jeg har gjort er djevelens verk. Også søsteren min var vitne til at han sa dette. Det sårer meg veldig. Jeg forteller jo bare sannheten, forteller hun.

I det samme facebookinnlegget hevder Hanvold også at mannens barn har blitt frelst. Også det reagerer stedatteren på.

– Meg har han ikke frelst, sier hun.

– Jesus har æren

– Jeg har aldri tatt æren for at denne mannen ble helbredet. Selv om vi hele tiden ber for syke, er det Jesus alene som helbreder. Jeg har bare referert til hva mannens kone har sagt. Hun ringte meg etter at mannen våknet fra koma, og fortalte at han var helbredet, forteller Jan Hanvold til NRK.

TV-pastoren reagerer på at han blir hengt ut som løgner på sosiale medier.

– Jeg og min kone har bare gjort det vi mener er en god gjerning. Da er det rart å lese at vi skal snakket usant og tatt æren for noe, forteller han.

Hanvold benekter at han skal ha brukt betegnelsen «djevelens verk» om stedatterens facebook-kommentar.

– Jeg kan ha sagt at dette er fiendens verk, sier han.

– Ulik virkelighetsforståelse

Anders Torp er sønn av pastor Jan-Aage Torp, og har vokst opp i en karismatisk kristenbevegelse som han nå har forlatt. Torp er ikke overrasket over at Hanvold hevder å ha bidratt til å helbrede den syke mannen.

Anders Torp administrerer facebookgruppa "Stans pengepredikanten Jan Hanvold."

Pastorsønnen administrerer nå en facebookgruppe som har fått navnet «Stans pengepredikanten Jan Hanvold». I løpet av to måneder har gruppen fått drøyt 3000 medlemmer.

– Jeg ønsker å vise hvordan Hanvold opererer, sier Torp.

