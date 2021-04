Arbeidsledige vil jobbe i landbruket – bøndene vil ha utenlandsk arbeidskraft

– På dette jordet er det plass til 30 plukkere, under rådene smittevernregler.

Bonde Dagfinn Mysen peker utover en stor åker i Eidsberg i Indre Østfold. Hvert år pleier 150 polske arbeidere å komme hit for å plukke jordbær.

Men nå frykter han at ingen kommer. Strenge innreiserestriksjoner hindrer sesongarbeidere å slippe inn i Norge.

Mysen har derfor inngått et samarbeid med Nav for å rekruttere norsk arbeidskraft.

– Vi har fått lov til å medvirke i utformingen av opplæringsopplegget og utvelgelsen av arbeidere. Nav har virkelig brukt store ressurser på dette, forteller han.

Slik så det ut på jordbæråkeren til Dagfinn Mysen i 2016. Polske arbeidere har vært et fast innslag på gården i flere år. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Andre sesong med problemer

Men i motsetning til bonden i Indre Østfold, er det mange bønder som ikke har meldt inn behovet for arbeidskraft. Det vil Nav ha en endring på.

– Jeg vil oppfordre til at bønder, og grøntnæringen generelt, tar kontakt med Nav, sier Nav-direktør, Hans Christian Holte.

Det er langt flere enn bare bærprodusenter som er avhengige av utenlandsk arbeidskraft. Ifølge bondelaget er det inntil 30.000 sesongarbeidere i landbruket i året.

I fjor var problemet at knapt noen fly gikk i trafikk til og fra Norge. Da gikk fire bønder på Østlandet sammen om å chartre et fly for å hente 150 sesongarbeidere fra Vietnam.

Nav-direktør Hans Christian Holte ber bønder melde behov for arbeidskraft hos Nav. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

Bare i Viken fylke er det behov for rundt 3000 gjestearbeidere for å komme i mål med jordbærhøstingen.

Men nå vil altså Nav at bøndene skal ta i bruk norsk arbeidskraft. De vil bidra med blant annet lønnstilskudd og opplæringsfinansiering. 4000 arbeidsledige har meldt sin interesse for landbruk.

– Det haster nå å komme på banen, slik at Nav kan bidra med sine tiltak, sier direktøren.

Håper på utenlandsk arbeidskraft

Ifølge Norges Bondelag avventer mange bønder å melde inn behov for arbeidshjelp, fordi de har et håp om å få inn utenlandsk arbeidskraft.

– De er vant til å ha de folka som er der hvert år, som kan jobben. Dette er teknisk arbeid som er fysisk krevende. Det er ikke bare for hvem som helst å hoppe rett inn i disse type oppgaver, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

I Indre Østfold er Dagfinn Mysen godt fornøyd med samarbeidet med Nav. Men han har et håp før jordbærsesongen starter for fullt.

– Planen er avhengig av at jeg har en del arbeidsinnvandrere her fra før. De som kan faget og som de norske kan lære av. Det har jeg ikke nå.