Norske bønder frykter matkrise

– Akkurat nå er det kritisk i forhold til våronna og de avlingene vi trenger.

Det sier Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag.

Norsk landbruk er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å kunne produsere nok mat. Men de nye innreisereglene under koronakrisen fører til store utfordringer for norske bønder.

Lik situasjon også i andre land

De får nemlig ikke tak i nok arbeidskraft til å produsere årets avlinger.Ifølge lederen i bondelaget er det inntil 30.000 sesongarbeidere i landbruket i året.

Til produksjon av grønnsaker, bær og frukt blir det brukt mye manuell arbeidskraft.

Gjems frykter mangelen på dette vil gå utover matforsyningen i Norge.

Lederen i Hedmark bondelag mener situasjonen er kritisk for norske bønder. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Vi må sørge for å utnytte det potensialet vi har her i landet til matproduksjon, sier hun.

Flere norske bønder vurderer nå å legge om produksjonen, og heller dyrke andre produkter.

– Da blir det mindre norske grønnsaker å få tak i. Problemet er at vi ser samme situasjon i andre land i Europa, at de sliter med å få tak i arbeidskraften de trenger. Det er ikke nødvendigvis lett å få tak i de varene fra andre land heller, forteller hun.

Vil ha myndighetene på banen

Tirsdag satt Norges Bondelag i krisemøter med grøntnæringen. Der skulle de finne ut av hva man trenger av arbeidskraft i månedene som kommer.

– . Da er det viktig at landbruksdepartementet tar ballen derfra og hjelper til å skaffe arbeidskraften vi har i landet, forteller Gjems.

Hun mener nemlig personer som nå er permittert fra sine vanlige jobber, bør få tilbud om å jobbe i landbruket.

Mangler 750 arbeidstimer

Bonde Erik Kjøs forteller at han mangler 750 arbeidstimer om dagen. De timene dekkes normalt av utenlandsk arbeidskraft. Foto: Frode Meskau / NRK

Erik Kjøs er gårdbruker i Løten, og dyrker potet og løk. På sin gård produserer han rundt 15 prosent av det norske volumet av løk.

– Får vi ikke levert det blir det lite løk til høsten, sier Kjøs.

Han forteller at han mangler 750 arbeidstimer for å dekke behovet han har i produksjonen.

– Konsekvensen er at vi må skaffe folk fra andre steder. Vi mangler omtrent 750 arbeidstimer per dags dato som må dekkes inn av familie, naboer og andre folk som har ledig tid.

Han ønsker nå å bruke folk som er permittert fra sine vanlige jobber.

– Spørsmålet er om de har kapasitet til å komme. Jeg er mer spent på hva som skjer hvis de settes inn i jobb her. Vil de da miste noe av støtten og permisjonslønna hvis vi bruker dem her? Jeg håper vi kan bruke folk rundt oss. Det er nok av folk, forteller Kjøs.