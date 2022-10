1000 demonstranter utenfor Utenriksdepartementet

«Ned med det islamske, iranske regimet.»

Dette ropet kunne man høre ulme oppover Karl Johans gate i Oslo lørdag, fulgt av:

«Kvinner, liv og frihet.»

Om lag 1000 mennesker samlet seg til støtte for folkeopprøret i Iran, og holdt appeller utenfor Utenriksdepartementet utover ettermiddagen.

Hånd i hånd

En av dem som deltok under demonstrasjonene i Oslo var Shaina Salehy.

– Vi står her som kvinner, mennesker, kurdere og iranere hånd i hånd for å vise stemmen vår for dem, sier Salehy til NRK.

En opprørt Shaina Salehy snakker om et undertrykkende iransk regime. Foto: Ahmad Dean

Ifølge henne oppsto demonstrasjonen for å vise støtte for det pågående folkeopprøret i Iran.

– Det iranske regimet undertrykker kvinner, ytringsfriheten og ulike menneskegrupper i landet, sier hun og legger til:

– Derfor ønsker vi ikke iranske diplomater her i Norge, og ber Norge å stenge den iranske ambassaden.

Det kurdiske flagget ble heist høyt blant demonstrantene.

Demonstrasjonstog til støtte for folkeopprøret i Iran gikk lørdag fra Oslo Sentralstasjon til Utenriksdepartementet.

Startskuddet

Det er over en måned siden 22 år gamle Mahsa Amini døde, etter at hun ble pågrepet av moralpolitiet i Teheran for å ha båret hijaben sin «feil».

Dødsfallet ble startskuddet for landsomfattende demonstrasjoner i kampen mot det iranske regimet.

Iranske Mahsa Amini (22) døde 16. september 2022. Foto: Lokman Ghorbani

Folk fra hele verden har engasjert seg til støtte for folkeopprøret i Iran.

Innbyggerne i Oslo er intet unntak.

Flere demonstrasjoner i Oslo

Tidligere i høst prøvde flere demonstranter å ta seg inn på den iranske ambassade i Oslo.

I alt ble 85 personer arrestert. Ni av disse ble siktet for skadeverk mot ambassaden og/eller for vold mot politiet.

I ettertid har flere demonstrasjoner blitt registrert i hovedstaden. For en drøy uke siden samlet demonstranter seg utenfor den iranske ambassade i Oslo på nytt, etter melding om brannen i Evin-fengselet i Irans hovedstad Teheran.

Massedemonstrasjon i Berlin

Samtidig som Oslodemonstrasjonen pågår, er det fullt trøkk i Berlin. Om lag 50.000 mennesker er sagt å delta i demonstrasjonene gjennom regjeringskvartalet i byen, melder den tyske avisen Zeit Online.

Men det er forventet at det vil komme langt flere.