Torsdag føremiddag fekk politiet melding om ein umeld demonstrasjon utanfor den iranske ambassaden i Oslo.

– Nå har me kontroll ved ambassaden. Det er ingen demonstranter inne på ambassadens område, seier operasjonsleiar Bjørn Gunnar Nysæther til NRK.

Politiet har arrestert rundt 90 personar etter demonstrasjonen.

Rundt 90 personar er arrestert etter demonstrasjon ved Irans ambassade i Oslo. Foto: FOTO: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Nysæther fortel at dei som deltok vil få eit pålegg frå politiet, og at dei som nå er arrestert i utgangspunktet vil vera mistenkt for å ikkje etterkomma politiet sitt pålegg.

Minst to personar er lettare skadd med luftvegsproblem etter å ha pusta inn tåregass.

Politiet brukte tåregass for å få kontroll på demonstrantane. NRKs reporter på staden har sett fleire få behandling av ambulanse.

Politimann med gassmaske utanfor den iranske ambassaden i Oslo. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Varsla ny demonstrasjon

Klokka 17.00 er det varsla ein ny demonstrasjon utanfor ambassaden.

– For vår del tenker me at me er allereie på staden, og me tar vare på sikkerheita til ambassaden, seier Nysæther.

Kor mange som vil delta på denne markeringa er ukjend, men politiet vil vera på staden.

Demonstrant blir arrestert utanfor Irans ambassade i Oslo. Foto: FOTO: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Kvinner, livet og fridom

Politiet veit ikkje kven som står bak demonstrasjonen, men seier det er rundt 100 personar på staden. Fleire vaier med kurdiske flagg.

Nokon av personane på staden ropa «Kvinner, livet og fridom» på kurdisk, fortel NRKs reporter ved ambassaden.

Ein person viser fredsteikn med handa utanfor den iranske ambassaden i Oslo. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

På ein tidlegare direktesendt video på Facebook ropar ein av demonstrantane «Lenge leve Kurdistan».

Prøvde å ta seg inn på ambassaden

Rett før klokka 14.00 begynte demonstrantane å bli meir utagerande, der fleire prøvde å ta seg inn i ambassadebygget.

Operasjonsleiar Stokkli fortel at dei byrja å kasta stein mot ambassaden.

Politiet har fleire ressursar på staden.

Fleire personar har prøvd å ta seg inn på Irans ambassade i Oslo under ein ikkje-meld demonstrasjon. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Uakseptabelt

Førre veke samla fleire hundre personar seg i Bergen og Oslo for å demonstrera for kvinner sine rettar i Iran.

Minst 50 menneske skal ha blitt drepne i opptøyar i Iran den siste veka, etter at 22 år gamle Mahsa Amini døydde i moralpolitiet si varetekt for rundt to veker sidan.

Amini blei set i varetekt for å bera hijaben sin feil.

Stortingspresident Masud Gharahkhani skriv i eit innlegg på Facebook at han forstår at saka engasjerer og at mange føler seg makteslause.

– Men alle som står opp for demokrati og ytringsfridom i Noreg må respektera våre demokratiske spelereglar. Dersom det stemmer at nokon tyr til vald, er det uakseptabelt, skriv Gharahkhani.