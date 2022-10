Brann og skyting ved Evin-fengselet i Iran

Flere videoer på sosiale medier skal vise brannen i fengselet Evin i hovedstaden Teheran, hvor det sitter politiske fanger. Det skal også blitt rapportert om skudd og alarm lørdag kveld, skriver Reuters.

Veiene inn til fengselet ble sperret, og opprørspoliti ble observert på vei til fengselet på motorsykkel, sammen med ambulanser og brannbiler. Internettet er blokkert i området, ifølge øyenvitner.

Bekrefter sammenstøt

Ifølge det statsstyrte nyhetsbyrået IRNA skal ingen ha mistet livet i brannen, mens åtte personer skal ha blitt skadd.

Myndighetene bekrefter at det hadde vært uro og sammenstøt i fengselet, og en høytstående tjenestemann sa til nyhetsbyrået Irna at brannen startet fordi innsatte satte fyr på et lager fullt av fangeuniformer. «Bråkmakerne» er skilt fra de andre i et forsøk på å roe situasjonen, ifølge kilden.

Hørt skudd og alarm fra fengselet Du trenger javascript for å se video.

Demonstrasjoner

De siste fem ukene har det pågått landsomfattende demonstrasjoner mot regimet i landet. Ifølge Iran International skal det også være flere demonstranter som sitter fengslet.

– Folk ropte «dø, Khamenei» fra bygningene rundt, sier et vitne til nyhetsbyrået.

Slagordet er brukt mye i Iran den siste måneden. Ayatolla Khamenei er Irans øverste leder.

Tusenvis av mennesker demonstrerte igjen lørdag en rekke steder i Iran under slagordet «Begynnelsen på slutten».

USA ber Iran løslate amerikanere

Utenriksdepartementet i USA advarte lørdag myndighetene i Iran.

– Iran er ansvarlig for sikkerheten til våre isolerte borgere ved Evin-fengselet. Disse er arrestert på feilaktig grunnlag og bør løslates umiddelbart, tvitret talsmannen for utenriksdepartementet Ned Price.

Beryktet fengsel

Professor ved UiO Mahmood Amiry-Moghaddam, som opprinnelig er fra Iran, sier at det sitter mange politiske fanger i Evin.

– Evin er det mest beryktede fengslet i Iran. Det er mange politiske fanger, og det er mange historier om aktivister og menneskerettighetsforkjempere som har vært utsatt for tortur der, eller sittet lange perioder i isolat, sier Amiry-Moghaddam til NRK.

Mahmood Amiry-Moghaddam flyktet fra Iran som barn, men har fortsatt et bredt kontaktnettverk i landet. Foto: PETTER BERNTSEN / AFP

Fengselet Evin ble åpnet i 1972, og har lenge blitt kritisert av vestlige menneskerettighetsgrupper.

Flere vestlige statsborgere sitter også i fengselet, blant annet den fransk-iranske universitetsprofessoren Fariba Abdelkah og den amerikansk-iranske forretningsmannen Siamak Namazi.

I 2018 ble Evin svartelistet av USA for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Amiry-Moghaddam sier han er veldig bekymret for de som sitter inne i Evin nå:

– Der er noen av våre fremste politiske og menneskerettighetsaktivister. Når det brenner i et fengsel så vil selvfølgelig folk prøve å komme seg ut. Men at det har blitt hørt skudd, det gjør meg veldig bekymret.

Amiry-Moghaddam sier dagens situasjon i Iran er uten sidestykke siden Den islamske republikken ble opprettet i 1979.

– Det er fire uker siden protestene begynte, og det er ingenting som tyder på at de vil gi seg. Tvert imot blir de større. Folk er veldig sinte. Jeg tror ikke vi har hatt noe liknende siden Den islamske republikken ble opprettet i 1979. Dette er til tross for at myndighetene har forsøkt å slå hardt ned på demonstrantene. Over 200 har blitt drept og mange har blitt arrestert. Flere av dem har blitt fraktet til Evin.