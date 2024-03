Støre om Acer-press fra EU: – Det er Norge som bestemmer

Torsdag ba EUs energikommissær Kadri Simson om at Norge kobler seg tettere på EUs energimarked, og at vi slutter oss til EUs fjerde energimarkedspakke.

– Det bestemmer vi. Det er Norge som bestemmer om vi skal ha flere utenlandskabler. Det går ikke denne regjeringen inn for, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK på fredag.

Simson sa også at det kunne få konsekvenser for Norge dersom ikke norske myndigheter fikk fortgang på prosessen.

– Det er jeg ikke bekymret for. Jeg tror at EU har sett fordelen med Norge som stabil energileverandør, sier Støre.

Han legger til at Norge har valgt å samarbeide med EU om energi og klima.

– Det er jeg veldig for. Men jeg tror at hun skal få med seg at vi tar beslutninger om de vedtakene som kommer i dette samarbeidet, og vurderer dem en for en, sier Støre.