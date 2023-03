SSB: Prisvekst på 6,3 prosent i februar

Statistisk sentralbyrå (SSB) kom fredag med tall som viser hva prisveksten lå på i februar.

I januar lå den årlige prisveksten på 7 prosent, noe som var godt over hva analytikerne hadde ventet.

Prisveksten for matvarer var på 8,8 prosent.

– Den viktigste årsaken til at prisveksten fortsetter å holde seg høy er matvareprisene. I tillegg er biler, husleie og restauranttjenester andre viktige komponenter som holder prisveksten oppe, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

SSB tror norsk økonomi er ved et vendepunkt.

– Nå står vi trolig ved et vendepunkt. Inflasjonen skal avta kraftig gjennom året, og arbeidsledigheten skal litt opp fra det uvanlig lave nivået vi har nå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

– Det ser ut til at vi langsomt er på vei mot mer normale tider for norsk økonomi igjen, etter flere år med mye uro, legger han til.

Styringsrenta er for tiden 2,75 prosent etter å ha blitt satt opp i flere runder det siste halvannet året. SSB venter at den blir satt opp med 0,25 prosentpoeng to ganger til, til en topp på 3,25 prosent.

– Norges Bank har begrunnet de seneste renteøkningene med at det er viktig å få ned inflasjonen. Men de skal også ta hensyn til at en høyere rente vil dempe aktiviteten i norsk økonomi slik at flere blir arbeidsledige, sier Thomas von Brasch.

I tillegg venter SSB at det vil bli vekst i reallønna fra 2024 til 2026.

– Reallønnsveksten har latt vente på seg, men gitt at prognosene våre slår til, og det ikke enda en gang skjer store uforutsette hendelser i økonomien, vil reallønnsveksten ta seg opp til rundt 2,5 prosent neste år, sier Thomas von Brasch.