Matvareprisane har auka mindre enn frykta

Prisane på matvarer har auka kraftig den siste tida. Ein må tilbake til 80-talet for å finna liknande prisvekst.

Fredag klokka åtte oppdaterte Statistisk sentralbyrå (SSB) konsumprisindeksen.

Inflasjonen er nå på 6,3 prosent. I januar var han på 7 prosent.

– Me meiner me truleg har nådd toppen, seier forskingsleiar SSB, Thomas von Brasch.

Samtidig som prisane framleis er høge, trur han situasjonen nå vil snu.

– Nå meiner me at me er ved eit vendepunkt. Inflasjonen skal ned og arbeidsløysa skal opp.

Von Borsch trur samtidig at renta vil bli heva vidare fram mot sommaren, og enda på 3,25 prosent på topp.

Samtidig trur SSB at det vil ta tid å dempe inflasjonen.

Matprisane er framleis høge

I starten av året var matvareprisane 12 prosent høgare enn i januar i fjor. I februar har prisauken minka, men matprisane er framleis høge.

Dei er nå 8,8 prosent høgare enn på same tid i fjor.

– Dette betyr ikkje at matvareprisane har gått ned, men at prisveksten ikkje var like høg som i fjor, seier seksjonsleiar Espen Kristiansen i SSB.

Samtidig er fleire varer framleis mykje dyrare enn dei for eit år sidan. Prisen på fleire kornprodukt har auka med meir enn 10 prosent.

Mjøl har auka med 20,5 prosent, og brød har auke med 13,8 prosent.

Matvarene som har auka mest i pris sidan februar i fjor er melon (35,2 prosent), kål (24,9 prosent) og svinekjøtt (24,7 prosent).

Konsumprisindeks (KPI) Ekspandér faktaboks Viser korleis prisane på dei varene og tenestene som private hushaldningar etterspør endrar seg. Altså viser KPI endringar i konsumprisane på varer og tenester.

Konsumprisindeksen er vanlegvis samanlikna med konsumet året før. Dei varene og tenestene som stod for den største delen av hushaldningsbudsjettet får størst verdi.

KPI blir ofte brukt som eit mål på inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JAE) kan bli brukt som eit ål på underliggjande utvikling i konsumprisane, eller underliggjande inflasjon.

Det er Statistisk sentralbyrå som reknar ut konsumprisindeksen.

– Godt nytt

Vanlegvis er det i februar og juli ein ser dei største endringane i matvareprisane. Då kan leverandørane justera prisane inn mot matvarekjedene.

Fleire i næringa hadde venta at matvareprisane ville stiga med 10 prosent frå januar til februar.

Men fasiten viser at prisane steig med 1,6 prosent samanlikna med førre månad.

Det er næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) glad for å høyra.

– Det er godt nytt for norske forbrukarar over heile landet, seier han til NRK.

Han seier det tyder på at det har vore god konkurranse, men at det framleis er viktig at dei følger vidare opp for å sikra at norske forbrukarar får billige matvarer.

– Me veit det er for lite konkurranse i norsk daglegvaremarknad, seier Vestre.

Utlandet påverkar

Noregs Bank ønsker å halda inflasjonen stabilt på 2 prosent over tid. Dei har derfor sett opp styringsrenta kraftig det siste året. I dag er renta på 2,75 prosent.

Det har vore med på å styra inflasjonen nedover, fortel von Borsch.

Han fortel at prisane i Noreg blir påverka av det som skjer i utlandet fordi Noreg er ein liten og open økonomi.

– I fjor blei prisveksten her heime løfta fordi prisane steig internasjonalt. No er prisane internasjonalt på veg ned, og då går prisane også ned her heime.

Rentehevingane til Noregs Bank har også vore med å dra ned prisane, fortel von Borsch.

Fleire lågprisbutikkar

Andelen av lågprisbutikkar på marknaden haldt fram med å auka i 2022.

Samtidig som talet på daglegvarebutikkar haldt seg stabilt på 3855, auka andelen lågprisbutikkar.

Butikkane Kiwi, Rema 1000, Coop Extra, Coop Prix og Bunnpris utgjorde i fjor 69,9 prosent av marknaden. Det er ei auke på 1,1 prosent frå året før.