NRK erfarer: Marit Berger Røsland blir ny Europaminister

Statsminister Erna Solberg gjør sine første endringer i regjeringen etter valget i september, når hun samler regjeringen til statsråd på slottet fredag formiddag.

Ifølge NRKs kilder blir Marit Berger Røsland ny Europaminister. Hun går fra stillingen som statssekretær i Utenriksdepartementet. Hun har og vært statssekretær for statsminister Erna Solberg og Sylvi Listhaug.

Tredje endring i regjeringen

Røsland er advokat og har lang fartstid i Høyre. Hun er gift med advokat og tidligere byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland. De har to barn. Den nye ministeren kommer fra Fet kommune i Akershus.

Hun var leder i Akershus Unge Høyre 1998–2000, og har i årene etter det hatt en rekke verv i Unge Høyre, før hun ble medlem av Oslo Høyres programkomité og medlem av Oslo bystyre 2003–2007.

Dette er den tredje og siste endringen statsminister Erna Solberg gjør i regjeringens sammensetning i denne omgang. En større rokade, er som NRK skrev i går, ventet rundt jul.

Røsland overtar ministerposten etter at dagens EU- og EØS-minister, Frank Bakke-Jensen (52), får et nytt departement å lede. Han går over til Forsvarsdepartementets kontorer på Akershus festning, hvor han overtar som forsvarsminister.

Det er ventet at finnmarkingen Frank Bakke-Jensen blir ny forsvarsminister i morgen formiddag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Forsvarsministerposten blir ledig fordi Ine Marie Eriksen Søreide (41) skal over i et nytt departement, hun blir den første kvinnen til å lede det mektige Utenriksdepartementet.

Ine Marie Eriksen Søreide blir etter det NRK erfarer den første kvinnelige utenriksministeren i Norge. Foto: Allan Klo / NRK

Hun erstatter Børge Brende som har sin siste arbeidsdag som utenriksminister i dag. Han ønsker å gå av som utenriksminister for å kunne bli toppsjef i Sveits-baserte World Economic Forum.

Båtsfjording skal lede forsvaret

Frank Bakke-Jensen 52 år, fra Båtsfjord og er for folk flest en noe ukjent politiker. Han ble stortingsrepresentant i 2009, før det hadde han sittet ti år i kommunestyret i Båtsfjord. På Stortinget satt han syv år i næringskomiteen, og var blant annet fiskeripolitisk talsperson i Høyre, før han i desember i fjor ble utnevnt til EU- og EØS-minister.

Som EU- og EØS-minister har Bakke-Jensen tidvis blitt brukt av Høyre til å fronte også andre deler av partiets politikk, inkludert forsvarspolitikk, spesielt i Nord-Norge.

I mars publiserte partiet blant annet en Facebook-video hvor Bakke-Jensen går hardt ut mot Senterpartiet i debatten rundt heimevernet.