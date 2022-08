Foreldrepar siktet for vold mot baby

Et foreldrepar i 30-årene er siktet for vold i nære relasjoner, eller for å ha medvirket til det, etter at den fem måneder gamle babyen deres døde for en uke siden, skriver politiet i Møre og Romsdal i en pressemelding.

De siktede ble fredag fremstilt i Møre og Romsdal tingrett med krav om varetektsfengsling i fire uker med brev og besøkskontroll.

Tingretten har besluttet varetektsfengsling i fire uker for faren til barnet, avgjørelsen for moren vil foreligge senere fredag ettermiddag.