Eirik Jensen: – Det skjedde et mirakel

Eirik Jensen sier hans første jobb var på en politistasjon «som var veldig likt politiserier på TV-en». Men han startet forklaringen sin fra begynnelsen av:

– Jeg har blitt nødt til å strukturere meg. De som kjenner meg vet at dette ikke er min sterkeste side.

Jensen sier at han vil gi sin egen forklaring på hvem Eirik Jensen er:

– Psykisk ikke der jeg skulle være

– Jeg har jo fått passet mitt påskrevet tidligere. Denne beskrivelsen vil være mer utfyllende enn tidligere. I tingretten var jo dette tett opp mot varetektsfengsling og et enormt mediefokus. Det medførte at det var komplisert for meg og familien, og i mitt hode var jeg rimelig venneløs og isolert. Og jeg trekker konklusjonen selv at jeg psykisk ikke var der jeg skulle være, sier Jensen.

Jensen forklarer at han var i en bølgedal, men at han nå ser ting som han ikke tidligere har sett, og at dette vil gi et annet helhetsbilde enn i tingretten

– Mirakel

Jensen forteller at det skjedde «et mirakel», ved at han begynte å bli motivert og kom seg ut av «tåkedott-verdenen».

– Det gikk en faen i meg. Men det har aldri vært i min legning å gi opp, sier Jensen.

TILTALT: Eirik Jensen avbildet på første rettsdag denne uken, da media fikk filme tiltale. Foto: Ola Hana

– Jeg brøyt ut av tåkedotten, begynte å trene og bygget opp en helt annen psyke enn i tingretten, sier Jensen.

– Det skjedde også et lite mirakel. Ved hjelp av hun jeg bodde sammen med, så begynte jeg å lese saksdokumenter. Det er nok riktig at jeg har hatt tilgang til dokumenter, men det fokuseres ikke på hvilken tilstand man er i etter lang varetekt, sier Jensen.

– Det verste et menneske kan bli utsatt for

Den tidligere politimannen sier at «det verste et menneske kan bli utsatt for er rykter og påstander».

– Elden snakket i går om å slåss mot vindmøller. Jeg har også følt det. Det mest kompliserte man kan utsettes for er rykter og påstander. Det er umulig å imøtegå dem, men jeg skal love at jeg skal gjøre et forsøk.

Jensen sier han nå gjør et forsøk på å bygge opp sin politikarriere og ikke minst sitt forhold til Gjermund Cappelen.

– Cash is king

Jensen forteller at han er 61 år gammel og levde før mange i salen var født. Han forteller at han vokste opp på Nesodden, og ble interessert i havet som han var omringet av på halvøyen. Han kjøpte en båt, fisket og trente dykking i Bislet bad i Oslo.

250: Eirik Jensen avbildet i rettssal 250 på tirsdag. Foto: Ola Hana

Jensen forteller at man kunne selge fisk, dykke og tjene penger.

– Det ble en del av en ung manns erfaring at «cash is king», for å si det litt populært.

– Vi kompisene satt opp lapper om at vi gjorde små dykkerjobber. Det var ikke noen tariff på dette. Det var heller ikke så veldig fokus på å tjene store penger, men det var noen faste summer som gikk igjen, sier Jensen.

En annen interesse var motorer

– Jeg hadde også en veldig sans for ting som rister og ting som slipper ut eksos. Jeg begynte med mopeder, som vi blodtrimmet og kjørte med på skogsveier på Nesodden.

Narkotika

Jensen forteller at Nesodden «lå høyt når det gjelder bruk av rusmidler, og jeg mistet en del av mine klassekamerater på grunn av overdoser, og noen valgte å ta en annen vei selv».

TILTALTE OG JURY: Tegning av Gjermund Cappelen og Eirik Jensen foran juryen som avgjør skjebnen deres om fem måneder. Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe / NRK

– Jeg har ikke vært noen novise, jeg har gode og dårlige sider. Men jeg har aldri testet narkotika. Nesodden er som mange bydeler i Oslo, et sted der det kan være utfordrende for folk som sliter eller er utenfor, eller har detti av fra skolen.

– Jeg drakk øl, det var min festrus. Det er den erkjennelsen jeg må komme med. Jeg er glad i øl, og jeg begynte ganske tidlig, sier Jensen.

Verksted, lager og befal

Jensen sier han senere jobbet på et verksted og lageret på Steen og Strøm.

– Det var også en nyttig opplevelse, å krysse av innkjøpslister og holde lageret intakt.

Jensen sier han endte opp i en jobb på Blindern, på en verkstedavdeling.

– Men det ble litt tamt etter hvert, og hodet begynte å surre. Faren til en god venn var en tidligere Milorg-mann. Jeg snakket mye med ham, og fikk mange gode historier.

Jensen sier han ville bli instrumentmaker, men røyk på et par tester. I 1974 søkte han befalsutdanning.

– Jeg begynte etter hvert å lengte hjem, og byttet tjenestested til Evjemoen utenfor Kristiansand. Jeg var sersjant, og jobbet under en fenrik, en ordentlig potent kar med mye temperament.

Jensen lurer på om han blir litt omfattende, men at han gjerne vil fortelle bredt om hvem han er når han først har ordet.

– Veldig likt politiserier på TV-en

Jensen tar også politikarrieren sin helt fra starten.

– Jeg havnet på Pipervika politistasjon, og vi er fortsatt på 70-tallet. Det var en stor leilighet som var bygd opp til en politistasjon. Det var veldig likt politiserier på TV-en som lignet på det jeg opplevde der. Alt var provisorisk. Det var vakt og et lite treningsrom med bordtennisrom, noen avhørsrom og noen oppbevaringsceller.

Jensen fortsetter forklaringen sin, Gjermund Cappelen skal etter planen forklare seg fra 20. september.