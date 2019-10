Yngve Slyngstad går av som sjef for oljefondet

Nyheten om at Yngve Slyngstad (56) vil fratre som leder for Norges Bank Investment Management, altså oljefondet, kommer kort tid etter at verdien av oljefondet passerte 10.000 milliarder kroner.

– For meg var det en viktig milepæl at fondets markedsverdi passerte 10.000 milliarder kroner 25. oktober. Jeg er stolt over å ha vært med på å bygge opp en ledende internasjonal investeringsorganisasjon med dyktige medarbeidere. Vi har levert god avkastning til det beste for fellesskapet, sa Yngve Slyngstad under en pressekonferanse i formiddag.

Han har vært sjef for fondet siden 2007.

– Ikke hvilken som helst pengebinge

– Det er ikke hvilken som helst pengebinge, det er det norske folks sparebøsse, sa Slyngstad under pressekonferansen.

Han fortalte at han har vært bekymret for fondet hver eneste dag siden han startet, utenom på fredag. Det var på fredag han leverte oppsigelsen.

Slyngstad har tenkt på denne dagen siden han tiltrådte i stillingen.

– Dette er et tidspunkt hvor alle stjerner står på riktig måte, sa Slyngstad om hvorfor han slutter akkurat nå.

Yngve Slyngstad og sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Johan B. Sættem / NRK

– Svært fornøyd

Oppsigelsen ble levert til sentralbanksjef Øystein Olsen, og nyheten om at han slutter ble presentert på pressekonferansen om at oljefondet har passert 10.000 milliarder kroner.

– Hovedstyret er svært fornøyd med jobben, sa Olsen.

Slyngstad kommer til å fungere i stillingen i ett eller to kvartaler til. Han blir altså ikke erstattet før til våren.

Han kommer også til å fortsette å være ansatt i Norges Bank, selv om han ikke lenger skal lede oljefondet.

Ny sjef må ikke være norsk

Norges Bank har over 600 ansatte i 38 land. Sentralbanksjef Olsen sa på pressekonferansen at det ikke er et krav at Slyngstads arvtaker er en nordmann.

– Den er nok noen fordeler ved å være godt kjent med norske forhold, og som nordmann er man gjerne det, men vi har ikke satt noen helst strenge kriterier i så måte, sa Olsen.