Skal betale 22 prosent i skatt – slapp unna med halvparten

Det er flere måter det skattbare overskuddet kan bli lavere enn overskuddet i regnskapet. Under beskrives noen måter dette skjer på.

Aksjeinntekter: Selskapet får skattefrie inntekter fra aksjer. Samtidig får selskapet fradrag på skatten for kostnader til de samme aksjene.

Fremførbare underskudd: Hvis et selskap går med underskudd et år, så kan det trekke dette fra når selskapet senere har overskudd. Hvis en bedrift for eksempel har et underskudd på 100.000 kroner i 2023 og et overskudd på 100.000 kroner i 2024, så blir det skattbare overskuddet 0.

Konsernoverføringer: Mange selskaper er organisert som konsern, noe som vil si at et selskap eier andre selskaper. Hvis et av selskapene i konsernet går med 100.000 kroner i overskudd, mens et annet går med 100.000 kroner i underskudd, kan overskuddet flyttes til selskapet med underskudd. I sum går de to selskapene i 0, slik at de ikke betaler noe i skatt. Slike pengeflyttinger kalles konsernbidrag og konsernoverføringer.

Avskrivinger: Når bedrifter bruker bygg og utstyr de eier, slites de og blir mindre verdt. Verdien avskrives. Dette verditapet er en kostnad i regnskapet, som gjør at skatten blir lavere. Det er noen forskjeller mellom hvordan denne utgiften beregnes i regnskapet og hos Skatteetaten, slik at det blir noen forskjeller i hvor stort overskudd det beregnes at en bedrift har.

Gevinster: Hvis en eiendel selges for mer enn verdien den er avskrevet til, får bedriften en gevinst de må skatte av. På grunn av skattereglene, kan flere kjøp og salg av bygg og utstyr bakes sammen i en gevinst- og tapskonto, som i praksis gjør at skatten kan utsettes eller falle bort.