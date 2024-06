Utleiekongen tjente milliarder – selskapene betalte åtte millioner i skatt

Han har vært forfatter, DJ og blitt kidnappet av britisk mafia. Han har kjørt Dakar Rally, besteget fjell i Antarktis og Himalaya og vært verdens raskeste til å krysse Grønland på ski.

Ivar Tollefsen (62) har alltid siktet høyt.

Ivar Tollefsen (til venstre) under bestigning av fjellet Ulvetanna i Antarktis. Foto: Privat

1994 ble et spesielt år. Ekspedisjonen han ledet var først til topps på Norges høyeste fjell, Jøkulkyrkja i Dronning Maud Land.

Han kjøpte også sin første bygård. Med det begynte han å klatre mot toppen av Norges utleiemarked.

Ivar Tollefsens kjøpte sin første bygård i Møllerveien 4 i Oslo. Foto: Fredrik Kampevoll / NRK

Mange boliginvestorer stopper her. Langt unna toppen. Men ikke Ivar Tollefsen.

Kjøpet av 1.744 sykehusleiligheter fra Oslo kommune i 2001 gjorde han for alvor kjent som boliginvestor. For Tollefsen var det en så god avtale at prisen ble omstridt blant beboere og andre investorer.

I årene som kom ble han Norges soleklare utleiekonge. Han ga også full gass utenfor Norge. I dag er han en av de største utleierne i hele Europa, gjennom selskapene Fredensborg og Heimstaden.

Ivar Tollefsen satt bak rattet i denne bilen under Dakar Rally i 2009. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

DJ, fjellklatrer og styrtrik Ekspander/minimer faktaboks Ivar Tollefsen ble født 23. juni 1961 i Oslo. Gjennom selskapene Fredensborg og Heimstaden har han bygd opp en av Europas største porteføljer av utleieboliger, med over 160.000 leiligheter i 10 land. Han har en formue på 20 milliarder kroner, noe som gjør ham til Norges 11. rikeste mann, ifølge Kapital. På 80-tallet tjente han de første store summene som DJ og ved å leie ut lydutstyr og selge plater. I pressen fikk han tilnavnet «diskotek-kongen». Da børskrakket kom høsten 1987, gikk selskapet han startet konkurs. I 1986 ble han kidnappet av britisk mafia på flyplassen Heathrow, etter at en forretningsforbindelse hadde havnet i pengetrøbbel og pekte på Tollefsen for penger. Tollefsen ble til slutt sluppet fri fordi banken hans var helligdagsstengt. Han fikk da varslet politiet. I retten var Tollefsens vitnemål viktig for å dømme flere kjente, britiske mafiamedlemmer. I årene som fulgte, var Tollefsen mest kjent som eventyrer, med ekspedisjoner til Antarktis og flere av verdens høyeste fjell. Fra flere av disse turene ga han ut bøker. Disse pengene gikk til å kjøpe de første leilighetene i Oslo. I 2005 kjørte han Dakar Rally, et kjent bil- og motorsykkelløp.

Ukjente tall

Med suksess fulgte penger.

Mellom 2017 og 2022 hadde de norske underselskapene til Fredensborg og Heimstaden til sammen et overskudd på 16,7 milliarder kroner.

Da er det naturlig å tenke at Tollefsens selskaper har betalt mye i skatt.

I utgangspunktet skal et selskap betale 22 prosent av overskuddet i skatt.

Forskere og eksperter vet at skatteregningen kan variere fra år til år, men mange har antatt at selskapene over tid betaler 22 prosent av overskuddene i skatt.

Hittil ukjente tall fra Skatteetaten viser imidlertid noe annet. Når NRK sjekker tallene til 177 underselskaper som er en del av Heimstaden og Fredensborg i Norge, får vi følgende tall:

Den store, rosa sirkelen viser overskuddene mellom 2017 og 2022. Bedrifter skal i utgangspunktet betale 22 prosent skatt på overskudd. Det er markert med den striplede sirkelen her. Den lille prikken viser de 8,3 millionene Heimstaden og Fredensborg betalte i skatt. Dette utgjør 0,05 prosent av overskuddet.

Hvor store overskuddene til Heimstaden og Fredensborg er, kan beregnes på flere måter (se faktaboks).

Hva tjener egentlig Tollefsens selskaper? Ekspander/minimer faktaboks Tallet NRK bruker er de summerte årsresultatene for alle de norske selskapene i Heimstaden og Fredensborg. Svakheten med denne fremgangsmåten, er at konsernbidrag og handler mellom selskapene i konsernet gjør at tallet for årsresultat blir for høyt.

Et alternativ til disse tallene, er å bruke konsoliderte konsernregnskap, altså samleregnskap for hele konsernet. Dette fjerner konsernbidrag og handler internt i konsernet. Grunnen til at dette tallet ikke brukes, er at Heimstaden ikke har konsolidert regnskap i Norge. I tillegg inneholder det konsoliderte regnskapet til Fredensborg inntekter som ikke er fra den norske delen av driften.

Fredensborg har konsernregnskapstall som ser på driftsresultatet i Norge. Disse tallene er ikke brukt, da de ikke tar med det konsernet har tjent på verdistigning og aksjer. Det tar heller ikke høyde for rentekostnader.

Uansett hvordan NRK regner, har selskapene i Fredensborg og Heimstaden tjent milliarder i Norge og betalt langt under 22 prosent av overskuddet i skatt over flere år.

I tillegg til skatten selskapene har betalt, har Tollefsen personlig betalt 455 millioner kroner i skatt i årene 2017 til 2022.

Peker på gamle underskudd

Fredensborg og Heimstaden har fått oversendt NRKs gjennomgang.

– Vi ser ingen umiddelbare feil i tallene dere har presentert, skriver kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer i en e-post.

Christian Dreyer er kommunikasjonsdirektør for Fredensborg og Heimstaden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ivar Tollefsen vil ikke møte NRK til intervju. Det vil heller ingen andre i Tollefsens selskaper. De understreker at Fredensborg og Heimstaden betaler skatt etter regelverket.

– Grunnen til at vi de siste årene har betalt lite skatt i Norge skyldes hovedsakelig fremførbare underskudd fra tidligere års investeringer i utviklingsprosjekter, i tillegg til rentekostnader, skriver Dreyer.

Skilt med Heimstaden utenfor inngangsdøra pryder flere tusen boliger i Oslo. Foto: Fredrik Kampevoll / NRK

Når en bedrift taper penger, altså går med underskudd, kan dette underskuddet trekkes fra skatten når de senere går med overskudd. Dette kalles fremførbare underskudd.

Heimstaden er et stort konsern i Europa og betaler skatt til flere land. De betalte 3,7 milliarder svenske kroner i selskapsskatt til andre land enn Norge, legger Dreyer til.

Funnene overrasker forsker

På Norges Handelshøyskole i Bergen har de utdannet ledende økonomer i en årrekke. På et møterom har forsker Ole-Andreas Elvik Næss skattetallene til Heimstaden og Fredensborg foran seg.

Ett tall går igjen: 0.

Tallene overrasker forskeren. I Norge har forskerne antatt at bedrifter som går med overskudd, betaler selskapsskatt.

– Det er veldig spesielt. Mange av underselskapene til Fredensborg og Heimstaden har gjort det veldig bra i perioden, men har betalt lite eller ingenting i skatt, sier Næss.

Forskeren har skatt og offentlig økonomi som ekspertiseområder.

– Hvem har ansvar for at skatteregelverket er slik det er i dag?

– Det er selvfølgelig politikerne.

Ole-Andreas Elvik Næss er forsker på Norges Handelshøyskole. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Er det et problem når lønnsomme bedrifter som Heimstaden og Fredensborg betaler ganske lite i skatt?

– Noen vil si at selskaper som har mye penger, bør betale mye i skatt. Staten trenger jo skatteinntekter, svarer han.

Penger uten skatt

Den lave skatten til Tollefsen er ikke unik i utleiebransjen.

Mange utleiere- og eiendomsinvestorer betaler langt mindre enn 22 prosent av overskuddet i selskapsskatt, viser NRKs analyser av regnskap og skattetall.

Samlet sett betalte utleiere og eiendomsinvestorer 6,7 prosent selskapsskatt på overskuddet mellom 2017 og 2022, ifølge NRKs beregninger.

Eiendomsfirma kan tjene stort og skatte lite. Dette bildet er av Oslo, hvor en høy andel av boligene leies ut. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NRK vet ikke alle årsakene til at skatteregningen til Fredensborg, Heimstaden og andre eiendomsselskaper er så lav.

Men det finnes flere måter selskaper kan kutte skatteregningen på:

Aksjeinntekter: Inntekter fra aksjeutbytter er skattefrie.

Inntekter fra er skattefrie. Fremførbare underskudd: Hvis et selskap går med underskudd et år, kan selskapet trekke fra underskuddet når det senere går med overskudd.

Hvis et selskap går med underskudd et år, kan selskapet trekke fra underskuddet når det senere går med overskudd. Konsernbidrag: I et konsern kan man flytte overskudd fra selskap som gjør det bra til selskap som går med underskudd. På den måten kan konsernet redusere skatteregningen.

I et kan man flytte overskudd fra selskap som gjør det bra til selskap som går med underskudd. På den måten kan konsernet redusere skatteregningen. Gevinster: Når en vanlig bedrift selger varer eller tjenester, må de skatte av pengene de tjener. Men overskudd fra salg av aksjer i selskaper er skattefrie.

Peker på en ekstrem periode

Boligforsker Are Oust ser flere grunner til at eiendomsselskaper som Fredensborg og Heimstaden, til tross for høye overskudd, betalte lite i skatt fra 2017 til 2022.

– Denne tidsperioden var veldig ekstrem i eiendomsmarkedet.

Are Oust er økonomiprofessor på NTNU. Foto: Morten Waagø / Morten Waagø/NRK

Han trekker frem to hovedårsaker:

Lave renter ga eiendomsbransjen billige lån.

Boligprisene i Norge økte mye. Verdiøkningen er en skattefri inntekt til boligselskaper.

Oust, som selv driver med utleie, peker på at boliginvestorer fikk store gevinster fra økte eiendomspriser i perioden NRK har sett på. Disse inntektene er skattefrie.

I tillegg gjorde lave renter at selskaper som Fredensborg og Heimstaden kunne ta opp store lån og vokse enda mer.

Etter at rentene begynte å stige i 2021, har verdien til Tollefsens selskaper falt kraftig.

– Er det noen tvil om at Fredensborg og Heimstaden gjorde det bra økonomisk mellom 2017 og 2022?

– Hvis du drev eiendomsselskap i den perioden og ikke gjorde det bra, gjorde du ting veldig dumt, svarer Oust.

– Kan det ikke framstå som et paradoks at du kan bli kjemperik på et selskap, uten å ha særlig overskudd det betales skatt av?

– Ja, det kan man jo si. Det er jo litt sånn skattesystemet må være for å få det til å gå rundt. Og det er vanskelig å se noen enkel måte å løse det på.

– Langt ut til venstre

Tilbake til Tollefsen – den største av Norges utleiere.

– Jeg tar valgomaten, og da kommer jeg langt ut til venstre, sa Tollefsen i et intervju med Dagens Næringsliv høsten 2023.

Ivar Tollefsen er en av Norges mest suksessrike entreprenører. Foto: Heimstaden

– Hva gjør at du havner på venstresiden?

– Forskjellssamfunnet er ikke bra, hverken for de som har eller de som ikke har, svarte Tollefsen.

Men selv om selskapene ikke har betalt mye skatt, har Tollefsen selv bidratt med hundrevis av millioner i skatt til fellesskapet.

Fra 2017 til 2022 betalte han personlig 455 millioner kroner i skatt til Norge, viser ligningstallene. Fremover kan summen bli lavere.

For i 2022 ble Tollefsens formue overført til hans datter, Ninja Tollefsen. Samme år flyttet hun fra Norge til Sveits. Skattelistene viser at Ivar Tollefsen har 0 i formue i dag.

Ivar Tollefsen og datter Ninja Tollefsen på Koggregattaen i Kragerø. Foto: Geir Olsen / NTB

NRK har stilt spørsmål om Tollefsen betaler formuesskatt, om han flyttet formuen til dattera for å betale mindre i skatt, og hvordan dette passer med Tollefsens politiske syn.

Kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer sier at han svarer på vegne av selskapet i denne saken – ikke Ivar Tollefsen, men at Tollefsen er orientert om NRKs spørsmål.

– Skatt er viktig for å finansiere samfunnet og omfordele levestandard, men som selskap har vi ikke et syn på om systemet er rettferdig eller om satsene burde vært høyere, skriver Dreyer.