– Pappa!

Prins Sverre Magnus roper. Han står i den våte grusen på Skaugum og forsøker å trenge gjennom lyden fra både høyttaler og tilskuere.

Han skal til å ta plass i den røde og blå olabilen, som han nettopp er blitt advart om at er av den raske typen.

Det er like før startskuddet skal gå. Det er september 2023 og klart for historiens første Skaugum Grand Prix, et olabilløp i regi av Kronprinsparets fond.

Også kronprinsfamilien stiller med lag.

Foto: Torstein Bøe / NRK Foto: Torstein Bøe / NRK Foto: Torstein Bøe / NRK

Alle triks er tillatt? Kreative løsninger på en av olabilene i Skaugum Grand Prix. Foto: Torstein Bøe / NRK

Totalt ti biler laget av ungdommer ved kronprinsparets samarbeidspartnere Ung Invest og Dale Oen Experience, står i startområdet.

«Il tempo gigante», «Patmobil», «Mario kart» og «Det gule lynet».

De er utstyrt med alt fra «ræva bremser» og kalde ratt til knapper med «dirty tricks».

Speakeren har lurt på om prinsen kan ha noen hjemmefordeler.

– Jeg har gått banen mange ganger, så jeg tror jeg har en liten fordel der, svarte prins Sverre Magnus lurt.

Foto: Torstein Bøe / NRK

Myndige Magnus

Olabilløpet arrangeres for å feire 40-årsjubileet for læringstilbudet Ung Invest.

Men også en annen jubilant viser seg frem.

På søndag fyller prinsen 18 år.

Myndighetsdagen skal markeres med en offisiell lunsj på Slottet fredag, med både kongen og dronningen, kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise, statsministeren og representanter for det offisielle Norge, ungdomsorganisasjoner og faddere.

En uvanlig markering for 18-åringer flest.

Men noen ting er likt, enten man er prins eller ikke. Som andre jevnaldrende, kan også prinsen som 18-åring ta sertifikatet. Kan olabil-konkurranse drøyt to måneder før den store dagen regnes som øvelseskjøring?

– Jeg tror kjørelæreren min hadde blitt litt sint da. Jeg tror nok det hadde gått litt dårlig, sier prinsen til latter fra publikum før olabilløpet starter.

Foto: Torstein Bøe / NRK Foto: Torstein Bøe / NRK Foto: Torstein Bøe / NRK Foto: Torstein Bøe / NRK Foto: Torstein Bøe / NRK

«Team Skaugum»

De motorløse olabilene må ha dyttehjelp på det flate partiet ut fra startstreken. Det er derfor prinsen forsøker å tilkalle forsterkninger.

Den høyreiste gutten er ikledd blå hettegenser med rød T-skjorte over, baggy jeans og startnummer. Hjelm over capsen. Han venter noen sekunder etter å ha ropt «pappa!» første gang.

Ingen respons. Han må rope igjen. Han prøver seg på en annen variant denne gangen.

– Haakon!

Storesøster prinsesse Ingrid Alexandra er den første som iler til.

– Skal du dytte, spør prins Sverre Magnus.

– Of course! Den beste dytteren, svarer søsteren.

Hun ble selv slått ut i de innledende rundene etter å ha kjørt seg fast i grusen.

Foto: Torstein Bøe / NRK Foto: Torstein Bøe / NRK Foto: Torstein Bøe / NRK Foto: Torstein Bøe / NRK

Så kommer pappa kronprins Haakon også. «Team Skaugum» er samlet.

Det står om en plass i semifinalen. Prinsen skal forsvare familiens ære – med far og storesøster i ryggen.

Banene skal fordeles mellom prinsen og motstanderen etter «stein, saks, papir». Prins Sverre Magnus holder en flat hånd ut i luften. Hans «papir» slår motstanderens «stein», og han får velge bane.

Han trenger ikke betenkningstid.

– Her!

Han peker ned mot grusen i den banen som vil gi innersving i løypas krappeste parti.

– Har du prøvd styringen, spør kronprins Haakon sønnen.

Magnus, som familien kaller ham, og som nå sitter i den røde kontorstolen som har gitt navn til olabilen «The Office», svinger på rattet.

– Har du prøvd bremsen, vil far også forsikre seg om.

– Jada. Den funker, svarer prinsen.

Foto: Geirr Larsen / NRK

Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra tar plass bak prins Sverre Magnus. De planter bena godt ned i grusen, bøyer seg frem og legger armene på hver sin skulder på prinsen. Klare til å akselerere ut fra start.

– Er dere klare, spør speakeren ved startstreken.

– Ja!

Svaret kommer kontant fra en konsentrert prins. Han smiler.

Så går startskuddet. Den røde og blå olabilen med prins Sverre Magnus bak rattet, løpes i gang av kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra.

Kronprins Haakon (t.v.) og prinsesse Ingrid Alexandra dytter alt de kan for å gi prins Sverre Manus fart ut fra start. Foto: Geirr Larsen / NRK

– Fortere, roper prinsen.

Det er helt jevnt ut fra start. «Dyttehjelperne» må slippe, og nedoverbakken ned mot målområdet begynner.

Prinsen har ytre bane i den første, slake svingen.

Så får han endelig fordel av bane-valget. På «inner’n» i den krappe grussvingen – der Røde Kors’ hjelpekorps har tatt plass – skyter han fart.

Nummer tre i den norske arverekken går for seier og førsteplass.

Se prins Sverre Magnus gi alt i olabilløpet Du trenger javascript for å se video.

– Magnus må finne sin egen vei

– Jeg ser for meg at han må finne sin egen vei, sa kronprins Haakon da han stilte opp til 50-årsintervju i sommer og fikk spørsmål om hvilken rolle prins Sverre Magnus kommer til å ha når han blir voksen.

– Det er jo Ingrid som kommer til å overta rollen.

– Magnus kommer sikkert til å være med på noe, men jeg tror nok ikke at han skal ha en offisiell rolle som en fulltidsstilling. Det er ikke planen. Så han må finne noe han har lyst til å drive med i livet, sa kronprinsen.

På konfirmasjonsdagen i 2020 var det prins Sverre Magnus som sto i front, med foreldre, søsken og besteforeldre i bakgrunnen. Prinsen er nummer tre i arverekken til tronen. Foto: Lise Åserud / NTB

Nå er det gått 18 år siden kronprins Haakon møtte pressen som nybakt far på Rikshospitalet i Oslo og fortalte at joda, lettrørt som han var, hadde han grått da den lille gutten ble født.

I grålysningen lørdag 3. desember 2005, det året Norge feiret sitt 100-årsjubileum som selvstendig monarki, hadde bilen med kun kronprinsen og kronprinsessen i, kjørt ut fra Skaugum og til sykehuset.

Drøyt tre timer etter at kronprinsesse Mette-Marit ble innlagt, var sønnen født.

Norge hadde fått en prins. Nummer tre i arverekken til den norske tronen, etter storesøster prinsesse Ingrid Alexandra og far kronprins Haakon.

photo: Det kongelige hoff, NTB, NRK / Grafikk: Lene Sæter photo: Det kongelige hoff, NTB, NRK / Grafikk: Lene Sæter

De første bildene var tatt av foreldrene selv. En liten, lyshåret gutt liggende sammen med en brun kosebamse og en grå elefant nesten like stor som gutten selv.

Dagen etter at prinsen var født, offentliggjorde Kongehuset de første bildene av den lille gutten. Foto: H.K.H. Kronprinsen

Navnet ble kunngjort i ekstraordinært statsråd på Slottet to dager etter fødselen. Det var daværende statsminister Jens Stoltenberg som kom ut på Slottsplassen etter statsråd for å fortelle folket det.

– Sverre Magnus er et navn med en flott, lang og god tradisjon i norsk historie, sa statsministeren.

– Det er et kongenavn med tradisjon helt tilbake til mellomalderen, la han til og understreket at det var et navn som regjeringen hadde mottatt med glede.

Utenlandske kongelige og familie var samlet i Slottskapellet da dronning Sonja bar barnebarnet til dåpen. Den lille prinsen var ikledd dåpskjolen fra 1920 som er blitt brukt av nesten alle av oldefar kong Olavs etterkommere.

Utenfor Slottet sto rundt 100 mennesker i den kalde vintersola med håp om å få et glimt av den da tre måneder gamle prinsen og dåpsbarnet.

Prinsesse Ingrid Alexandra tok imot lillebror på hans første skoledag i 2011. Foto: Morten Holm / NTB

Offisielle oppdrag

Som nummer tre i arverekken har han måttet tåle ekstra oppmerksomhet.

Som på første skoledag.

Et samlet pressekorps ventet i skolegården da han kom gående sammen med foreldrene og bestemor dronning Sonja – med to år eldre storesøster prinsesse Ingrid Alexandra i velkomstkomiteen på Jansløkka skole i Asker.

Fulgt av foreldrene og bestemor dronning Sonja, møtte en spent prins Sverre Magnus opp til første skoledag på Jansløkka skole i Asker. Foto: Morten Holm / NTB

Han var åtte år da han klippet sin første snor, da han åpnet en utstilling om fedre på Barnekunstmuseet i Oslo.

Prins Sverre Magnus har hilst folket fra Slottsbalkongen på 17. mai som del av landets førstefamilie – og «dabbet» på samme sted da kongeparet feiret sine 80-årsdager i 2017.

Klippet av den da 11 år gamle prinsen som «stjal oppmerksomheten», ble omtalt av store internasjonale medier, og prinsen ble kalt «den nye rojale yndlingen».

Prins Sverre Magnus fant storesøsters hånd utenfor Oslo domkirke dagen etter 22. juli-terroren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Han har feiret fredsprisvinnere og deltatt på skiskole med unge flyktninger.

I årevis har han vært en lagspiller på de tradisjonsrike vennskaps-fotballkampene på Skaugum, der målet er å vise at alle kan ha det gøy med fotball. Scoret mål, driblet og sentret til medspillere som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten.

Men å være kongelig er også å være der når nasjonen er i krise og sorg.

Dagen etter 22. juli-terroren i 2011, tente den lille prinsen lys i Oslo domkirke sammen med resten kronprinsfamilien og dronning Sonja.

Hånd i hånd med storesøster Ingrid Alexandra så han det voksende lys- og blomsterhavet.

Elleve år senere, i juni i fjor, la han ned blomster sammen med kronprinsparet utenfor London Pub etter skyteangrepet i forkant av Pride-paraden i Oslo.

Foto: Javad Parsa / NTB

– Gir verdens beste klemmer

Men hverdager flest har vært utenfor offentligheten. Der han bare har vært Magnus.

«Søt, gøyal og gir verdens beste klemmer.» Slik beskrev kronprinsen ham i sin nye biografi «Haakon».

En som var litt mer forsiktig enn storesøsknene Marius og Ingrid, men som er blitt tøffere med årene og har fått bryne seg som minstemann i søskenflokken.

Foto: Fjordlapse Photography, Det kongelige hoff Foto: Fjordlapse Photography, Det kongelige hoff Foto: Fjordlapse Photography, Det kongelige hoff Foto: Fjordlapse Photography, Det kongelige hoff

En som storkoser seg i vannet. Som leker i bølgene og har tatt dykkerlappen for ungdom. En som drar på bobilferie med pappa. Som trives på ski og på trampoline.

En ungdom som nå går siste året på informasjonsteknologi og medieproduksjon på Elvebakken videregående skole, som er opptatt av IT og data.

«For en del år siden bygget vi en datamaskin sammen. (…) Magnus og jeg dro rundt og kjøpte alle PC-delene han trengte, og på YouTube så vi hvordan de skulle settes sammen. Utrolig nok funka det. Den neste maskinen bygget han selv. Han har fått kompetanse i spill og IT som han nok kommer til å få mye bruk for. Magnus har alltid hatt den lillebrorgreia, men han har utviklet seg enormt de siste årene,» sa kronprinsen i «Haakon».

Han la til:

«Spenn setebeltene, for her går det unna, det har vært så morsomt å være sammen med han.»

Foto: Torstein Bøe / NRK

Offensiv prins

I Skaugum Grand Prix får prins Sverre Magnus virkelig opp farten og suser først over målstreken.

Prins Sverre Magnus blir heiet frem i olabil-løypen på Skaugum. Foto: Torstein Bøe / NRK

Semifinaleplassen er sikret.

Han jubler. Viser god sportsånd og går umiddelbart bort til motstanderen, tar henne i hånden og gratulerer med innsatsen.

– Bra kjørt, sier han.

Nå ser han frem mot semifinalen og er offensiv når han gir sin kommentar til speakeren i målområdet.

– Jeg skal slå alle!

Foto: Torstein Bøe / NRK

Han må komme seg opp til startområdet igjen for å gjøre seg klar til semifinalen. Men på vei ut fra målområdet når han skal gå bakken opp igjen til start, passerer prins Sverre Magnus en av de andre olabilene, en «fredstanks», som kjørte i et tidligere heat.

Den blå og grønne tanksen med en regnbue og en fredsdue malt på, kjørte seg fast i grusen, forteller sjåføren, som så vidt titter opp fra luken.

– Du må ikke bremse. Du må bare svinge uten å bremse, råder prinsen.

– Skal jeg hjelpe med å dytte, eller, spør han.

Prins Sverre Magnus går bak tanksen, lener seg mot den og dytter den store olabilen opp den våte grusbakken.

På bakketoppen venter storesøster og far på ham.

– Vi skal vinne, sier prinsen og smiler til søsteren.

Foto: Torstein Bøe / NRK

Forbildet

Forholdet er nært.

Prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Livsløpene er ulike, men forholdet er nært. Foto: Lise Åserud / NTB

Det var da prinsesse Ingrid Alexandra henvendte seg til brødrene i talen under feiringen av 18-årsdagen hennes på Slottet i fjor, at stemmen hennes brast.

– Kjære Marius og Magnus, dere er sikkerhetsnettet mitt. Jeg vet at jeg alltid kan komme til dere om det er noe, sa hun.

Også for arveprinsessen har lillebrors klemmer vært ekstra gode.

– Magnus, du er alltid snill med meg når jeg trenger det. Takk for at du pleier å gi meg en klem når jeg har en litt ekstra tøff dag, sa prinsesse Ingrid Alexandra, som har omtalt brødrene som noen av hennes største forbilder.

Foto: Jan Langhaug / NTB

Familiens nummer én

Nå er det hun som skal hjelpe ham. Før semifinalen i Skaugum Grand Prix tar prins Sverre Magnus plass i olabilen med den røde kontorstolen igjen.

«Team Skaugum» gjør seg klare.

Kronprins Haakon strekker på armene og gnir hendene mot hverandre. Setter bena godt ned i grusen. Prinsesse Ingrid Alexandra lener overkroppen frem og plasserer hendene på lillebrors skulder.

– Dytt! Dytt!, roper han når startskuddet går.

Sekunder etterpå er han i mål.

I semifinalene kjører konkurrentene én og én. De to med raskest tid, går videre til finalen.

– En bra følelse, svarer prins Sverre Magnus med et smil til NRK etter å ha passert målstreken i semifinalen.

Prins Sverre Magnus forsvarer familiens ære i tidenes første Skaugum Grand Prix. Foto: Torstein Bøe / NRK

Spørsmålet er om tiden er god nok for topp to.

– Jeg vet ikke om jeg fikk andreplassen. I hvert fall ikke første. Men man kan håpe. Man kan håpe, sier han.

Det blir spennende minutter før avgjørelsen er klar.

Finaleplassen ryker så vidt det er for prinsen.

Det ender til slutt med at ungdommer fra Ung Invest Kongsberg tar olabil-seieren i tidenes første Skaugum Grand Prix.

Men denne dagen er det prins Sverre Magnus som er familiens nummer én på Skaugum.