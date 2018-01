Willoch: Oppløftende å være sammen med Nordli om styringen av vårt land

Selv om de kom fra de konkurrerende styringspartiene i Norge, ble Odvar Nordli (Ap) og Kåre Willoch (H) gode kolleger i politikken.

Nordli døde tirsdag kveld, 90 år gammel.

– Han var jo en meget dyktig politiker. Og han var en fremragende statsminister. Også var han et fint medmenneske. Fordi han alltid la vekt på det saklige, og unngikk unødige motsetninger, sier Willoch og legger til:

– Det var kort sagt oppløftende å være samtidig med ham i styringen av vårt land.

– Hva har han betydd for deg personlig?

– Det er veldig verdifullt å få oppleve en slik lederskikkelse med et annet politisk grunnsyn men med en felles interesse for å løse problemer for Norge, svarer Willoch.

Ga ut bok sammen

Nordli var statsminister fra 1976 til 1981. Willoch fra 1981 til 1986.

– Han var både saklig og hyggelig. Vi var jo ikke av samme parti, men jeg hadde alltid inntrykk av at han var opptatt av å finne de beste løsninger for samfunnet vårt, sier Willoch.

I 2008 ga de ut boken «Alvorlig talt» sammen.

– Samværet med ham i denne sammenhengen var alltid veldig hyggelig, positivt og konstruktiv, sier han.

De satt også samtidig som fylkesmenn. Willoch sier de da var enige om det meste.

– Hans store verdi lå i helheten. Han klarte å se ting i sammenheng, og var ikke ensidig opptatt av enkeltsaker, men summen av gode virkninger, sier Willoch.

VENNSKAPELIG: Statsminister Odvar Nordli (Ap) og Høyres parlamentariske leder Kåre Willoch etter finansdebatten i 1978. Foto: Vidar Knai / NTB scanpix

Var syk

Noe nytt møte mellom de to da NRK samlet landets tidligere statsministere til programserien «Da vi styrte landet» ble det imidlertid ikke noe av.

– Jeg visst på forhånd at han var syk. Det var synd han ikke kunne være med der, men jeg forsto at det orket han ikke, sier Willoch.

