– Oddvar Nordli vil bli dypt savnet.

Det skriver tidligere statsminister- og Ap-leder Jens Stoltenberg på Facebook, etter det ble kjent at Odvar Nordli er død.

Stoltenberg skriver at han var «hedmarkingen og internasjonalisten» som ble Norges statsminister. Stoltenberg skriver også at det går en rød tråd gjennom Nordlis liv:

«Alltid stille opp for dem som trenger det».

«Aldri glemme hvor man kommer fra.»

«De med sterkest rygg, skal bære den tyngste børa», skriver Stoltenberg.

– Jeg vil savne den lune humoren, den menneskelige varmen og det brennende engasjementet, skriver Nato-sjefen.

Flere uttrykker sorg i sosiale medier i kveld. AUF-leder Mani Hussaini skriver på Twitter at en bauta i norsk politikk er borte.

– Etter seg etterlater han et samfunn og et land som i dag rangeres som et av verdens beste land å bo i. Takk for innsatsen kamerat, skriver Hussaini.

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen twitrer også om Nordlis bortgang.

– Dagens generasjoner har mye å takke deg for, skriver Pedersen.

Tidligere statsminister Kåre Willoch (H), sier Nordli var en dyktig statsminister.

– Odvar Nordli var en fremragende mann og en meget dyktig statsminister, sier Willoch.

Ap-leder Jonas Gahr Støre beskriver Nordli som en bauta.

«Uendelig trist og vemodig»

Tangen arbeiderlag skriver på Facebook at de mottar budskapet om Nordlis bortgang med stor sorg.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at tidligere statsminister og vårt æresmedlem Odvar Nordli gikk bort i kveld, 90 år gammel. Våre kondolanser og varmeste tanker går til familien, skriver Ap-lokallaget i Hedmark.

Tidligere handels- utenriks- og forsvarsminister for Ap, Bjørn Tore Godal, skriver på sin Facebook-side at mange har mye å takke Nordli for.

Tidligere handels- utenriks- og forsvarsminister for Ap, Bjørn Tore Godal. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Uendelig trist og vemodig. Odvar Nordli stod midt i norsk virkelighet og var seg sine røtter bevisst. Mange har mye å takke ham for», skriver Godal.

