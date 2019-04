WHO: Barn bør ikke se på TV før de er to år

Anbefalingene fra WHO er første gang FN-organisasjonen mener noe om hvor mye småbarn bør bevege seg, sove og se på TV eller andre skjermer.

For barn under ett år anbefales ingen skjermtid i det hele tatt.

For barn mellom ett og to år justeres anbefalingen til å unngå «stillesittende skjermtid», som å se på TV, videoer eller spill.

Når barn har fylt to år, anbefaler WHO at skjermtiden begrenses til en time. Jo mindre jo bedre, skriver organisasjonen.

WHOs råd for småbarn Ekspandér faktaboks 0-1 år:

Fysisk aktivitet flere ganger om dagen, minst en halvtime på magen for barn som ikke er mobile.

Bør ikke spennes fast i mer enn en time om gangen. Skjermtid anbefales ikke.

Bør sove 14-17 timer i døgnet de første tre månedene, 12-16 timer i døgnet resten av første leveår.

1-2 år:

Minst tre timer fysisk aktivitet hver dag. Jo mer jo bedre.

Bør ikke spennes fast i mer enn en time om gangen. Stillesittende skjermtid anbefales ikke. Etter fylte to år bør skjermtid begrenses til en time. Jo mindre jo bedre.

Bør sove 11-14 timer i døgnet med regelmessig legging.

3-4 år:

Minst tre timer fysisk aktivitet hver dag. Jo mer jo bedre. Minst 60 minutter bør være «moderat til intens» aktivitet.

Bør ikke spennes fast i mer enn en time om gangen eller sitte stille for lenge. Stillesittende skjermtid bør begrenses til en time om dagen.

Bør sove 10-13 timer i døgnet med regelmessig legging.

– Uheldig runddans

Willy-Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø er psykolog og professor emeritus i barn og unges psykiske helse. Han stiller seg bak rådene fra WHO.

Professor og psykolog Willy-Tore Mørch er enig med WHO. Foto: Elise Holdal / NRK

– Anbefalingene er helt riktige. Grunnen til det er at senere nevrobiologisk forskning har vist at når små barn i første leveår ser på skjermer, utløses adrenalin i belønningssenteret som sitter i hjernen, sier Mørch.

Det fører til at barnet får lyst til å gjenta det som utløste reaksjonen i belønningssenteret, og blir oppslukt av det som skjer på skjermen. Siden så små barn ikke kan regulere følelsene sine, må foreldrene gjøre det, sier Mørch.

– Vi ser at man får en uheldig runddans ved at belønningssenteret utløser adrenalin som gjør at barnet blir sittende og se foran skjermen, og det har enkelte ganger vist seg at dette blir så mye at noen barn til og med kan utvikle autistiske symptomer, sier han.

SSB: Mindre TV, mer spilling

SSBs mediebarometer viser at færre ser TV, men at det har vært en økning i bruken av nett og digitale spill.

I aldersgruppen 9-15 år spilte 81 prosent digitale spill daglig i fjor. Den gjennomsnittlige bruken per dag har økt med 16 minutter, og er nå på 1 time og 20 minutter.

– Vi ser at det er en kraftig økning, og det har jo sammenheng med at tilgjengeligheten for ulike skjermtyper er blitt større og større. Det er mange spill og andre produkter som kan være nyttige. Men det som også er ulempen ved spill er at de er enda mer fengende enn meningsløse bilder og farger på skjermen. Belønningssenteret kommer enda mer i aktivitet, sier Mørch.

WHO sier de prøver å «fylle et tomrom» i den globale innsatsen for å fremme en sunn livsstil.

De peker på at ekstrem overvekt er et økende folkehelseproblem, og at 80 prosent av ungdommer ikke er fysisk aktive nok. Derfor mener WHO at det er nødvendig å komme med generelle råd for barn under fem år, siden de første årene regnes som en avgjørende periode for livsstilsutviklingen.

WHO erkjenner at de «sterke anbefalingene» har et tynt forskningsgrunnlag, men håper de kan gjelde alle småbarn, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller sosioøkonomisk status. Målet er å hindre livsstilssykdommer senere i livet.