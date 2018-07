Tidligere har forskere vist at det finnes en forbindelse mellom muskelplager og synsproblemer hos voksne. Nå har to masterstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) funnet sammenhengen også hos barn i skolealder.

– Når man ser noe nært bruker man over 20 øyemuskler hele tiden. Da må hodet kompensere med rygg og nakke for å holde bilde stabilt, forteller førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Helle Falkenberg.

Helle Falkenberg har veiledet de to masterstudentene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Falkenberg har vært veileder for de to masterstudentene ved universitetet. I undersøkelsen har de kartlagt synsfunksjonen hos barn i 6–16 års alderen. Funnene tyder på at barna som kommer til helsesøster med vondt i kroppen, også kan ha synsfeil som burde vært oppdaget og korrigert.

Dårlig syn kan gi muskelplager

Sier ikke ifra

Funnene i masteroppgaven viser også at spesielt langsynte barn kan få muskelplager. Denne synssvakheten er vanskelig å fange opp, da barn er flinke til å kompensere for dårlig syn.

– Når det gjelder barn så er de kanskje ikke like oppmerksomme eller bevisste på hva vondt er. Når de for eksempel leser lekser kan det hende de sier de er slitne eller ikke har lyst, istedenfor å uttrykke spesifikt hva plagen er, sier Falkenberg

Langsynte bruker mye krefter på å fokusere, og kan derfor få hodepine. Barn som opplever dette er mindre bevisst egne plager, enn hva voksne er.

Falkenberg oppfordrer derfor foreldre til å spørre barnet spesifikt hva det er, dersom de merker det blir et problem.

Økende antall barn med synsplager

Optiker Marianne Mathisen ved Interoptik Optika i Drammen har ekspertise på barn og syn. Hun forteller at de merker en tydelig økning i antall barn som oppsøker optiker med synsproblemer.

Marianne Mathisen kan fortelle om en tydelig økning av barn med synsproblemer. Foto: Interoptik

– Nå om dagen blir barn utsatt for mer arbeid på nært hold. De er på skolen og leser, og når de kommer hjem bruker mange mye tid foran skjerm og på å se nært. Da kan de utvikle samsynsvansker.

Hun forteller at de fleste som oppsøker optiker med disse problemene er i 8–12 års alderen. Mathisen tror unge trosser eventuelle smerter fordi de har det gøy med skjerm.

– De har det så gøy at de presser seg gjennom ting som er slitsomme. Det er som godteri, barn slutter ikke å spise godteri selv om de får vondt i tennene.