Wara om truslene: – Et angrep på demokratiet

Torsdag ble det kjent at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker alvorlige trusler mot justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Huset og bilen hans er blitt nedtagget. I tillegg kan bilen ha blitt forsøkt påtent.

På husveggen står det «rasisit» med røde bokstaver. På bilen til Frp-statsråden er det skrevet «rasist» og tegnet et hakekors.

– Veldig ubehagelig

Fredag formiddag møtte han pressen utenfor Statsministerens kontor.

HÆRVERK: Waras hus og bil er tagget ned. Noen har skrevet «rasist» på panseret. Foto: Tipser

– Jeg betrakter dette først og fremst som et angrep og en sjikane mot det norske demokratiet. Jeg er satt til å gjøre en jobb på vegne av regjeringen og demokratiet.

– Har du vært utsatt for trusler over tid?

– Jeg konstaterer at det har kommet til et punkt der det er veldig ubehagelig. Det er synd at man blir utsatt for hets dersom man tar på seg politiske verv, sier han.

– Vi skal gjøre jobben vår

I forrige måned ble det kjent at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing», som ble presentert på Black Box Teater i Oslo i høst, hadde smugfilmet huset til personer med tilknytning til Høyre, Frp, Nato og Resett. Videoopptakene ble vist fram i forestillingen. Også Waras hjem ble filmet og brukt i oppsetningen.

På spørsmål om han ser truslene i sammenheng med dette, svarer statsråden at han ikke ønsker å spekulere i hva som ligger bak.

– Her er det opp til politiet å etterforske og forhåpentligvis pågripe de skyldige.

– Kan det tenkes at Frps tøffe tone i innvandringsdebatten har noe med det som skjedde å gjøre?

ALVORLIG: En luntelignende gjenstand var plassert i bensintanken til justisministerens bil.

– Jeg vil ikke spekulere i årsaker. Man er satt til å gjøre en jobb på vegne av demokratiet, og da må man få lov til å fremføre de argumentene man mener er riktige, uten å få trusler. Sånn har det vært i Norge, men det har blitt et tøffere klima, dessverre.

– Vil du legge bånd på deg selv som politiker som følge av dette?

– Nei.

– Hva har dette å si for norske politikere og deres opptreden?

– Jeg håper det ikke har noe å si. Vi skal ikke gi etter for denne type trusler som har rammet mitt hjem. Vi skal gjøre jobben vår, uansett.

Solberg: – Denne typen trusler er farlig

Statsminister Erna Solberg kommenterte også truslene da hun deltok på utdelingen av Harry Hole-stiftelsens pris på restauranten Schrøder i Oslo.

– Jeg tror vi alle opplever det som en utvikling vi ikke ønsker i det norske samfunnet. Vi skal tåle å ha politisk debatt, men trusler og hærverk er unorsk. Det skal vi stå sammen om å bekjempe. Vi skal tåle å høre krass kritikk, men denne typen trusler er farlig. Da beveger vi oss inn i et samfunn hvor politikere får mindre bevegelsesfrihet og mange skremmes fra å være politikere.

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tyder ingenting på at truslene mot justisminister Tor Mikkel Wara har en sammenheng med bombepakken sendt til politiet i Ski.