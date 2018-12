PST: – Ingen sammenheng mellom truslene mot Wara og bomben i Ski

– Så langt tyder ingenting på at denne saken har noen sammenheng med bombepakken som ble sendt til politiet i Ski, sier kommunikasjonsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Trond Hugubakken til NRK.

I går bekreftet PST at de har startet etterforskning for trusler mot myndighetspersoner. Det skjedde etter at både husveggen og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara i løpet av natt til torsdag ble griset til med rød maling og tusj.

Onsdag ble deler av politihuset i Ski sentrum i Akershus sperret av og evakuert i flere timer. Årsaken var at det ble funnet en mistenkelig pakke på postmottaket.

Så langt tyder altså ingenting på at det er en sammenheng mellom disse to hendelsene.

Fredag formiddag ble Tor Mikkel Waras bil kjørt bort fra boligen hans. Et hakekors er tegnet på bilen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Ingen pågrepet eller siktet

Hugubakken sier at PST fortsatt er tidlig i etterforskningen av truslene. Etter det NRK får opplyst er det andre aspekter rundt hendelsen som gjør at politiet ser svært alvorlig på saken.

Både på Waras bil og på husveggen er det skrevet «rasist» og et hakekors er tegnet på bilen. En hyssing ble ført ned i bilens bensintank.

En luntelignende gjenstand var plassert i bensintanken til justisministerens bil.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer i etterforskningen, men så langt er ingen siktet eller pågrepet, sier Hugubakken til NRK.

Er sikkerhetssituasjonen rundt Wara endret?

– Vi gjør løpende vurderinger av sikkerheten til myndighetspersoner, men innholdet i vurderingene og tiltakene som iverksettes kan vi ikke kommentere.