Vys kamp for å overleve er langt fra over

Vy vant prestisjestrekningen Bergensbanen, og det statseide selskapet unngikk dermed sitt tredje jernbanenederlag på rad. Men det er likevel langt fra sikkert om selskapet vil beholde posisjonen som Norges største togselskap i fremtiden.

De neste årene skal det avgjøres hvem som vinner retten til å kjøre persontog på Østlandet.

Konkurransen om de store østlandspakkene vil bli enda hardere, mener professor og jernbaneforsker Nils Olsson ved NTNU.

– Det store slaget blir det neste om Østlandet. Hvis Vy mister begge pakkene så er det over og ut for dem. Da blir Vy bare Bergensbanen. Hvis selskapet mister én pakke så overlever det, sier han til NRK.

– Slåss for å overleve

I årene som kommer skal persontrafikken på Østlandet ut på anbud i to ulike

Jernbaneforsker Nils Olsson ved NTNU sier det er «over og ut»for VY dersom de taper kampen om begge trafikkpakkene på Østlandet. Foto: Linda Helen Angen/NTNU

konkurransepakker med trafikkstart i 2022 og i 2024. Østlandstrafikken står for 60 prosent av Vys inntekter fra persontogene, og fire av fem togreiser med Vy skjer nettopp på Østlandet.

Jernbaneforsker Olsson venter at konkurransen blir knallhard.

– Vy slåss jo for å overleve og kommer til å strekke seg langt. Vy kjenner trafikken godt, mens de utenlandske selskapene har erfaring fra sammenlignbare hovedstadsområder, kanskje til og med større, sier han.

I Stockholm er det selskapet MTR, med base i Hongkong, som kjører persontog. Lokaltoget i Oslo er veldig sammenlignbart med det i Stockholm, mener forskeren.

– Det finnes aktører som kan dette bra, sier han.

Åge-Christoffer Lundeby i Vy gleder seg over at selskapet fikk trafikkpakke Vest, men innser at de trenger enda flere seire. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Vy: – Trenger flere seire

Åge Christoffer Lundeby, pressesjef i Vy, sier at de to trafikkpakkene som snart kommer på Østlandet er svært viktig både når det gjelder antall passasjerer og for inntektene.

– Vi gleder oss først og fremst over gårsdagens seier på pakke Vest og Vossebanen og Bergensbanen. Men selvsagt er vi enige i at vi trenger flere seire for å kalle oss Norges største togselskap, sier Lundeby til NRK.

Fra før har britiske Go-Ahead sikret seg kjørerettighetene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Britene vant den første kontraktspakken, som ble offentliggjort i november i fjor, og overtar driften 15. desember i år.

I sommer ble det klart at Svenske SJ fikk tilslaget på de sju strekningene som inngår i Trafikkpakke Nord.