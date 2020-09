Vurderer å videreføre krisetiltak: – Vanskelig for å tro at den vil hjelpe oss

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter en relativt god sommer hvor folk flokket på norgesferie, ser høsten vanskelig ut for Petter Stordalens hotellkjede, Nordic Choice Hotels.

SPISSES: At koronakrisen treffer ulike bransjer på forskjellige måter, gjør at regjeringen bør se på mer spissede tiltak, mener HR-direktør i Nordic Choice Hotels, Karin Sjögren. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

At staten betaler deler av lønnen for å hente tilbake permitterte, hjelper ikke dem. For problemet er at det ikke er nok å gjøre, forklarer HR-direktør Karin Sjögren.

– Når man er inne i en krise av et slikt omfanget, så er kanskje det tidspunktet til å tenke annerledes, og at her er det faktisk ikke mulig å få én ordning som passer alle.

En god sommer hvor nordmenn på norgesferie gjorde at de fikk hentet tilbake mange permitterte ansatte.

– Det gjorde vi uavhengig av lønnstilskuddsordningen, sier Sjögren.

Vurderer videreføring

I utgangspunktet kan bedrifter søke om lønnstilskudd for juli og august, når søknadsportalen åpner i oktober. Finansminister Jan Tore Sanner sier til NRK at regjeringen vil legge frem nye krisepakker nå tidlig på høsten.

KRISEPAKKER: Regjeringen vil legge frem nye krisetiltak nå tidlig i høst. Et viktig mål er å bekjempe arbeidsledighet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Ole Berg-Rusten

– Det er viktig for oss at flest mulig kommer tilbake i jobb. Derfor vurder vi nå å innføre denne ordningen for en ny periode.

Men videreføring av lønnstilskudd vil neppe hjelpe Choice fremover, sier Sjøgren, som etterlyser krisepakker som er bedre tilpasser næringene.

– Sånn som bookingene ser ut, så har jeg vanskelig for å tro at den vil hjelpe oss.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge 116 761 total 5 468 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 419 199 total 109 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

– En ordning som ikke treffer

NHO, som sammen med LO tok ønsket en slik ordning nå i vår, mener den ikke har truffet. Direktør for arbeidsliv i arbeidsgiverorganisasjonen, Nina Melsom, peker nettopp på at næringene som er hardest rammet ikke har nok å gjøre.

SKRU: Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO, sier at lønnstilskuddsordningen ikke treffer. Hun inviterer regjeringen til dialog for å se hvordan ordningen kan skrus på, slik at den treffer behovet. Foto: Terje Bendiksby

– Vi har vært ute med en medlemsundersøkelse, og tilbakemeldingen er at de opplever at dette er en ordning som ikke treffer.

Melsom inviterer regjeringen til dialog med partene i arbeidslivet. Hun sier de må finne løsninger for bedriftene hvor smitteverntiltak gjør at bedriftene ikke kan hente tilbake permitterte ansatte.

– Jeg mener at vi nå må bruke tiden til å evaluere og se om man kan skru litt på ordningen, slik at den bidrar til å flere tilbake i jobb.

Også kompensasjonsordningen for næringslivet gikk ut ved månedsskiftet, noe blant annet NHO har reagert på.​​

Lønnstilskuddsordningen Ekspandér faktaboks Arbeidsgivere kan søke om støtte for å ta permitterte tilbake for kalendermånedene juli og august, eller bare august. For å få støtte for begge månedene må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. juli, for å få støtte for august må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. august.

Den ansatte må tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.

Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, og være i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for.

Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før tidligst 1. oktober 2020.

Virksomheter som mottar støtte kan ikke permittere andre ansatte eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai til 1. september.

Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent for å kunne få tilskudd.

Virksomheter som har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent, gis tilskudd på maksimalt 15 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering.

Arbeidsgivere søker etterskuddsvis om lønnsstøtte. Søknadsportalen skal etter planen åpne i oktober, og forvaltes av Skatteetaten. Kilde: Regjeringen.no

– Behov for nye tiltak

For å få lønnstilskudd må bedriftene ha hatt permitterte ansatte 28. mai. Fra utgangen av mai til utgangen av august, falt arbeidsledigheten med 131.000 personer – til 213.000 helt eller delvis arbeidsledige.

Hvor mye av dette fallet som skyldes lønnstilskudd og hvor mye som skyldes bedring i økonomien og mildere smittetiltak – er uklart.

– Vi vet fortsatt at arbeidsledigheten er høy, og derfor er det behov for nye tiltak, sier finansministeren.

Selv om perioden ordningen gjelder for var i sommer, så kan ikke bedriftene søke om lønnstilskudd før i oktober. Det er dermed usikker hvor mange som blir å benytte seg av den, og hvor mye den vil koste staten.

Sanner sier at det er viktig at denne type ordninger blir midlertidige.

– Vi kan ikke over tid subsidiere bedrifter som tar permitterte tilbake.